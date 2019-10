Turquía inicia la ofensiva contra las milicias kurdas en el noreste de Siria

Finalmente, Turquía emprendió sobre las 13.00 GMT de este miércoles la ofensiva contra las milicias kurdas en el noreste de Siria que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, lleva meses anunciando con el argumento de que sólo busca expulsar de su frontera a lo que considera grupos terroristas y crear una franja de seguridad.

Fue el propio Erdogan quien primero informó, mediante mensajes en Twitter en turco, inglés y árabe, de que la operación Fuente de Paz había empezado para "prevenir la creación de un pasillo de terror en la frontera meridional" de Turquía.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.