Trump insiste na "fraude": "A miña opinión non vai cambiar en seis meses"

O presidente estadounidense saínte, Donald Trump, afirmou este domingo que non retirará o seu rexeitamento á vitoria do demócrata Joe Biden, ao insistir nas súas acusacións sen probas sobre unha suposta "fraude" electoral a pesar de que os tribunais desestimaron as súas denuncias. "A miña opinión non vai cambiar en seis meses", dixo Trump nunha entrevista na cadea de televisión Fox, a primeira televisiva desde as eleccións do 3 de novembro. "Houbo unha cantidade tremenda de trampas (...) unha fraude masiva", agregou.

As renovadas críticas de Trump deste domingo contrastan coas decisións dos tribunais que desestimaron as demandas de "fraude" electoral do seu equipo ante a ausencia de evidencias. "Dicir que unha elección é inxusta non fai que o sexa. Os cargos requiren acusacións específicas e probas. Non temos ningunha das dúas cousas", sinalou o xuíz Stephanos Bibas, da corte de Apelacións de Filadelfia (Pensilvania).