Trump asegura que el juez que verá su caso tras ser imputado le odia y habla de "caza de brujas"

El expresidente Donald Trump contraatacó tras conocerse su imputación por el pago irregular a una actriz porno, Stormy Daniel, en 2016 de 130.000 dólares por garantizar su silencio después de tener una relación.

Trump, primer expresidente de EE UU imputado en la historia, insistió en las redes sociales en que es víctima de una caza de brujas, que se ha vuelto a manifestar en la elección del juez Juan Manuel Marchan, que será quien primero vea su caso y le lea los cargos en su próxima comparecencia, previsiblemente el martes próximo. "El juez 'asignado' a mi caso de caza de brujas ME ODIA", escribió con mayúsculas, volviendo a recordar que nunca antes se ha imputado a un expresidente del país.

Descalifica a Marchan por varias razones: "Ha sido elegido por Bragg y los fiscales y es la misma persona que se la jugó a mi anterior director financiero Allen Weisselberg para aceptar un acuerdo de culpabilidad (e ir) a prisión".

Marchan "intimidó a Allen, algo que un juez no puede hacer", insiste Trump. Allen Weisselberg fue condenado en enero a cinco meses de cárcel por el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, una condena leve como resultado de su pacto con la Fiscalía.

Esos cinco meses de prisión en la cárcel de Rikers Island —conocida por sus difíciles condiciones— podrían quedarse en solo cien días de cumplimiento efectivo si Weisselberg, de 75 años, demuestra buena conducta.

Hasta ahora, Trump no ha aclarado si piensa presentarse por su propio pie en el tribunal donde se le leerán los cargos, aunque una abogada de su equipo, Suzan R. Nechels, aseguró que se presentará el próximo martes y algunos de sus seguidores, como la congresista Marjorie Taylor Green, han anunciado su presencia en Nueva York para apoyarlo. También aseguro que no se presentará esposado.

Las invectivas de Trump contra el fiscal Alvin Bragg han sido constantes, calificándolo de "racista", de ser un instrumento del financiero Georges Soros y de odiar a Estados Unidos. "Solo han traído esta acusación falsa, corrupta y desgraciada contra mí porque yo estoy con el pueblo estadounidense —escribió—, ¡y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York", escribió.

Joe Biden guarda silencio

El presidente estadounidense, Joe Biden, se negó a comentar la imputación al expresidente Donald Trump, quien lo acusó de llevar a cabo una "persecución política" en su contra. En la Casa Blanca y antes de subir al Marine One, el helicóptero presidencial, rumbo a Misisipi, el presidente fue preguntado con insistencia por la prensa, pero se negó a responder. "No tengo comentarios sobre Trump", dijo.

Sí hablaron sus compañeros de partido, que cerraron filas en torno a Trump, ya que pese a este envite, aguanta como el máximo líder del partido con, de momento, sus aspiraciones de volver a la Presidencia intactas. La mayoría de figuras del Partido Republicano se han pronunciado para defender al exmandatario, e incluso figuras "presidenciables" como el que fuera su vicepresidente, Mike Pence, o el gobernador de Florida, Ron DeSantis, le mostraron un apoyo sin fisuras y sin un atisbo de crítica por su comportamiento.

El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Quinnipiac, Scott McLean, dijo a Efe que el exmandatario "debería continuar con su cruzada hacia la nominación presidencial", porque, según un sondeo de su centro publicado esta semana, la mayor parte de los republicanos encuestados creen que la imputación no lo descalifica para continuar en la carrera hacia las elecciones.

El ‘presidenciable’ Mike Pence, en una intervención ante el centro de pensamiento conservador National Review Institute, dijo que la imputación es un "ultraje" y una "persecución política" por parte del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien pertenece al Partido Demócrata. Asimismo, Pence hizo un llamamiento a sus colegas republicanos para que no se "preocupen" por investigaciones judiciales.

El exvicepresidente aprovechó también para hacer campaña y se presentó como un "líder del sentido común" de cara a las elecciones de 2024 frente a Trump, pese a que todavía no ha dado un paso adelante ni se ha postulado oficialmente a la nominación para esos comicios, a diferencia del expresidente, que lo hizo en noviembre.

Solicitud de extradición

Otro ‘presidenciable’ republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya avisó el jueves de que no atenderá una solicitud de extradición de Trump, quien tiene su residencia en Mara-Lago, en ese estado, y arremetió contra el fiscal. "Florida no ayudará en una solicitud de extradición dadas las circunstancias cuestionables con este fiscal de Manhattan respaldado por Soros y su agenda política", anticipó DeSantis en un mensaje en Twitter. Y es que con esta imputación Trump todavía puede presentarse a las elecciones, como explicó McLean, quien recordó que incluso si una persona está en prisión puede concurrir a unos comicios. "Legalmente no hay ninguna razón para que Donald Trump no pueda continuar con su campaña para la Presidencia", aclaró el profesor.

Otros escándalos con mujeres

Stormy Daniels no es la única mujer con la que el expresidente se ha visto envuelto en algún escándalo. Un total de 22 mujeres han acusado a Trump de algún tipo de comportamiento inapropiado. Estas son algunas de ellas.

La supuesta relación de Karen McDougal, maestra y modelo de la revista Playboy, con Trump fue destapada cuando el FBI encontró una grabación en la oficina del abogado Michael Cohen en la que ambos discutían sobre pagos a la modelo. La relación fue confirmada por McDougal en 2016, quien incluso pidió disculpas públicamente por su aventura a la mujer del presidente, Melania Trump.

Temple Taggart, Miss Utah y participante en el concurso Miss USA en 1997, alega que Trump le dio un abrazo no consentido e intentó besarla durante los ensayos de la gala.

Karena Virginia, instructora de yoga, acusó a Trump en octubre de 2016 de agarrarla por el brazo y tocarle un pecho cuando esperaba un coche para asistir al US Open en Nueva York, en 1998.

Mindy McGillivray reveló al medio Palm Beach Post que había sido manoseada por Trump en el complejo Mar a Lago, donde se encontraba trabajando como asistente de un fotógrafo.

Summer Zervos, durante una rueda de prensa acusó a Trump de intentar besarla y tocarle los pechos en una habitación del Beverly Hills Hotel en Los Ángeles en 2007.

Los otros procesos abiertos

El proceso por el caso Stormy Daniels no es el único proceso en el que Trump se ha visto envuelto, y de hecho tiene varios abiertos por delitos de tipo político, económico y sexual. Trump, que en noviembre anunció su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024, puede ver sus objetivos políticos seriamente obstaculizados si prosperan algunos de estos casos pendientes.

▶ Asalto al Capitolio y documentos clasificados

En noviembre pasado, el Gobierno de Estados Unidos anunció el comienzo de una investigación para determinar la posible implicación de Donald Trump en el asalto al Capitolio, más otra separada por los documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-aLago (Florida). La Fiscalía quiere esclarecer si el entonces presidente instigó a sus seguidores para que estos irrumpieran en el Capitolio. Las pesquisas se centrarán en averiguar si hubo una o más personas que "interfirieron en el traspaso de poder" y en el proceso de ratificación de Joe Biden como presidente el 6 de enero de 2021 en el Congreso, tras ganar los comicios de 2020 frente a Trump. En cuanto a los documentos, se estudia cómo fueron manejados y si hubo obstrucción a la Justicia durante la búsqueda de los papeles.

▶ Supuesta interferencia electoral

Otro caso penal al que podría enfrentarse Trump está siendo investigado en el estado de Georgia, donde la fiscalía investiga los intentos del expresidente de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en dicho estado. Los fiscales han presentado hasta ahora a un gran jurado el testimonio de 75 personas, incluidos en el que fuera abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, así como el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, quien tiene la responsabilidad de certificar los resultados electorales. Según la fiscalía, Raffensperger fue presionado por Trump el 2 de enero de 2021 para que revirtiera el resultado de los comicios de noviembre de 2020. En concreto, Donald Trump le pidió a Brad Raffensperger "buscar" los votos que fueran necesarios para anular la victoria de Biden.

▶ Denuncia por violación de E. Jean Carroll

La escritora E. Jean Carroll ha presentado dos denuncias civiles contra Trump, una por difamación y otra por una violación que habría ocurrido en los vestidores de la tienda Bergdorf Goodman de la Quinta Avenida a mediados de la década de 1990. Por un lado, la autora, de 79 años, mantiene una batalla legal por difamación contra Donald Trump por los términos en que este último negó haberla violado, después de que ella publicara en 2019 su relato del supuesto incidente en un libro y en un artículo de una revista. El comienzo del proceso ha sido suspendido temporalmente a la espera de que la Corte de Apelaciones determine si Trump está protegido por la inmunidad presidencial, dado que dichas declaraciones fueron pronunciadas cuando ocupaba el cargo de presidente. A esa demanda se suma la de propia violación, que Carroll interpuso el pasado noviembre cuando entró en vigor la nueva Ley de Supervivientes Adultos de Nueva York, que abrió una ventana de un año en el estado para buscar justicia por delitos sexuales que habían prescrito.

▶ Finanzas y empresas del magnate

Más allá de los procesos dirigidos directamente contra Donald Trump, la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, lo acusa a él, a su empresa y a varios de sus hijos de manipular de manera fraudulenta el valor de los activos de la empresa familiar durante años para solicitar préstamos y lograr exenciones de impuestos. La Fiscalía exige a su compañía, la Trump Organization, el pago de 250 millones de dólares y que tanto Trump como sus hijos no puedan volver a hacer negocios en Nueva York. En relación con esta prácticas, el pasado diciembre dos compañías de la Trump Organization fueron encontradas culpables en un tribunal de Nueva York de varios cargos de evasión fiscal, por pagar a ejecutivos "por debajo de la mesa", dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos. Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en el Tribunal Supremo de Manhattan fueron Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, aunque ni el expresidente ni sus familiares estaban inculpados. La Fiscalía de Manhattan había acusado a la empresa de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, asegurando que esta llegó a los niveles más altos de responsabilidad, frente al argumento de la defensa de que sus orquestadores actuaron en beneficio propio y no en nombre de la empresa.