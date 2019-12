Trump insta a Greta Thunberg a trabajar su "ira" tras el reconocimiento de Time

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha vuelto a burlarse de la activista sueca Greta Thunberg, después de que haya sido reconocida como Persona del Año por la revista Time, y la ha animado a "relajarse". En un mensaje publicado en su Twitter, califica de "ridículo" que se haya reconocido con esa consideración a la joven activista sueca por su labor de concienciación a nivel mundial frente al cambio climático.

"Greta debe trabajar en su problema de gestión de la ira, luego ir a ver alguna buena película antigua con un amigo", añade Trump, para, a renglón seguido, invitarla a relajarse. "Relájate, Greta, relájate", añade.

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE