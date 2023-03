Todo lo que se sabe sobre la salud del papa Francisco

El papa Francisco no oficiará algunos de los ritos de la Semana Santa por la infección respiratoria que ha obligado a su hospitalización y será sustituido por cardenales, aunque se prevé su presencia en algunas misas una vez reciba el alta, según avanzan este miércoles los medios italianos.

La Santa Sede por el momento no ha confirmado ni especificado los planes para la Semana Santa del pontífice, ingresado desde este miércoles en el hospital Gemelli de Roma, donde mejora y prosigue el tratamiento programado, según informó el Vaticano.

El cardenal italiano Leonardo Sandri, vicedecano del Colegio Cardenalicio, confirmó hoy a Ansa que él se encargará de oficiar la misa del Domingo de Ramos con la que se abrirá la Semana Santa, aunque expresó su esperanza de que el papa sea dado de alta y pueda presidirla.

Mientras que el cardenal Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, afirmó a la agencia Agi que se pondrá detrás del altar en la misa del Domingo de Resurrección el día 9 de abril, aunque ya por entonces se prevé la presencia de Francisco en la celebración.

El pontífice argentino, según lo previsto, sí que impartirá ese mismo día la tradicional bendición Urbi et Orbi desde la logia central de la basílica.

El Vaticano, de acuerdo a las mismas fuentes, está preparando un programa para sustituir a Francisco en las misas y ritos de la semana más importante del calendario litúrgico, en la que se conmemora la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret.

Otros nombres que se barajan son el del purpurado y vicario de Roma, Angelo De Donatis, que se encargará de la misa crismal de Jueves Santo, que abre el conocido como Triduo Pascual.

Queda por saber si asistirá a la celebración de la Pasión del Señor del Viernes Santo, cuando se recuerda el martirio de Cristo, o el mismo día al Vía Crucis en el Coliseo Romano, o quien oficiará la larga y solemne misa de la Vigilia Pascual del sábado.

Francisco, de 86 años, permanece ingresado desde el martes el hospital romano Gemelli por una infección respiratoria pero su salud "mejora progresivamente", confirmó hoy su portavoz, Matteo Bruni.

Se espera que aún pase algunos días hospitalizado pero es posible que los médicos le recomienden reposo absoluto en su residencia, la Casa Santa Marta, una vez reciba el alta.

El estado de salud del Papa, que se encuentra hospitalizado desde este miércoles, "mejora progresivamente" y esta mañana ha leído algunos periódicos y reanudado parte del trabajo, según ha informado el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

I am touched by the many messages received in these hours and I express my gratitude for the closeness and prayer.