Todo lo que se sabe sobre las explosiones de buscas en Líbano

Un cargamento nuevo de mensáfonos empleados por miembros del grupo chií libanés Hizbulá que fueron manipulados en origen antes de llegar al Líbano y un mensaje falso que detonó en remoto los aparatos es una de las hipótesis más plausibles de la cadena de explosiones que este martes provocó al menos nueve muertos y miles de heridos en una operación atribuida a Israel, según informaron diversas fuentes.

A falta de conocer los detalles exactos, incluido quién fue el autor de ese ataque cibernético que desde Líbano se atribuye a Israel, el ministro de Telecomunicaciones libanés, Johnny Corn, aseguró este martes que los dispositivos que explotaron formaban parte de un cargamento que llegó "recientemente" al Líbano y planteó que "a lo mejor se activó a distancia", aunque no sabía aún cómo.

De hecho, indicó que, según las informaciones preliminares, "las baterías de los buscapersonas se calentaron", por lo que incluso algunas personas tiraron esos aparatos antes de que explotaran. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre esta inusual y sofisticada operación.

Desde el ataque simultáneo, que hirió a miles de personas, incluido el embajador iraní en el Líbano, Mojtaba Amani, y que afectó a miembros de formación armada chií en Siria, han surgido numerosas hipótesis de cómo se podría haber producido este ataque.

La más plausible y que algunos expertos están apuntando, como el analista militar y político independiente, Elijah J. Magnier, es que se colocó una trampa explosiva dentro de los dispositivos, los cuales "no se importaron directamente al Líbano, sino que se detuvieron en un país cercano durante tres meses, donde Israel implantó el explosivo".

En lo que sería una sofisticada infiltración en la cadena de suministro de esos aparatos, Israel habría colocado los explosivos en ese lote de dispositivos, en total alrededor de unos 3.000, según afirmaron varios medios norteamericanos, incluido el The New York Times, siempre citando fuentes anónimas.

Dichos explosivos habrían sido implantados junto a la batería de cada uno de los mensáfonos, razón por la que hubo un sobrecalentamiento previo a la explosión, a lo que se añadió un mecanismo para detonarlos de forma remota.

Ese mecanismo era un mensaje falso, que supuestamente provenía de la cúpula de Hizbulá, y que al pinchar activaba los explosivos.

Antes de la detonación, de acuerdo a las fuentes, el dispositivo estaba programado para emitir un pitido durante varios segundos.

Este tipo de ataques a cadenas de suministros es una preocupación en el campo de la ciberseguridad por los potenciales hackeos que puede haber en las fases de desarrollo, aunque dichas acciones se limitan normalmente al software y no al hardware, ya que para esto último requiere haber accedido al dispositivo durante la cadena de montaje.

Varios expertos informáticos consultados por Efe respaldaron la teoría de que, para que se produzca esas explosiones, los aparatos tendrían que haber sido manipulados en origen o en destino, señalando que los fabricantes de los componentes de esos mensáfonos son los que deberían responder ante ello.

