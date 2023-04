La India acaba de convertirse en el país más poblado del mundo al superar los 1.425 millones de habitantes. Sobrepasa a China, que pierde población por primera vez desde la hambruna de 1961, y supera en número de habitantes al conjunto de África, que ronda los 1.300 millones.

Una persona arriba o abajo no supone nada entre tantos millones, pero superar la población de China resulta simbólico para un país emergente que pugna por un espacio de referencia en la economía mundial.

Hay muchos ojos puestos en la India. Su habilidad para esquivar los bandos políticos enfrentados y su buena relación con Rusia le dan un papel estratégico desde la invasión de Ucrania, como puente con Europa y Estados Unidos. Pero la cuestión geopolítica no es el único atractivo de la India. Occidente ansía su mano de obra, abundante y muy barata.

La India ha acaparado en los últimos años contratos de grandes multinacionales, que buscan desde expertos en ingeniería y nuevas tecnologías hasta mano de obra básica. Entre tanta población, los especialistas de todo tipo se cuentan por cientos de miles.

La India tiene muchos trabajadores cualificados, pero el mayor interés de Occidente por el país radica en la mano de obra barata.

La media de edad de la población india es de 28 años. El mercado laboral no consigue asumir tanta gente en edad laboral y eso ocasiona pobreza, trabajo precario y salarios muy bajos.

El papel de taller del mundo que China asumió hace décadas puede recaer ahora en la India, una vez que los chinos han avanzado en cualificación, estructura económica y reforma agraria, que han contribuido a mejorar el nivel económico medio de la población. La población china ya no está dispuesta a trabajar a cualquier precio. Los indios lo necesitan.

Esta es una de las bazas que pretende jugar el país para situarse como referente en la economía mundial. Pero esta idea pende de un abismo insalvable: la desigualdad y extrema pobreza de las clases más bajas, que suponen más de la mitad de la población.

Según datos de Oxfam, la mitad de la población india sufre pobreza extrema. Unos 700.000 millones de personas se reparten el tres por ciento de la riqueza. En cambio, un uno por ciento de afortunados concentra el 40 por ciento de los bienes.

Con este panorama, las opiniones son diversas: desde quien entiende que Occidente aprovechará la necesidad de los indios para explotarlos laboralmente hasta quien sostiene que cualquier salario que contribuya a reducir el hambre, aunque sea mísero, es mejor que nada.

Sobre el terreno

Max Jean Zins

Max Jean Zins, antropólogo político francés, vivió 15 años en la India y se empapó de su historia, su cultura, sus costumbres. Hoy observa desde Lugo lo que ocurre en el país. Entiende su euforia, pero también conoce sus carencias. Sabe que el potencial de la India está en su gente, pero no precisamente en la cantidad.

Max Jean Zins explica que "la evolución de la población de la India es consecuencia del desarrollo económico iniciado tras la independencia, en 1847. Entonces la natalidad era de siete niños por mujer y ahora está en dos. El crecimiento de la población no se debe al aumento de la natalidad, sino a la reducción de la mortalidad infantil. Antes no era raro que muriesen tres o cuatro niños por familia. Hoy eso no ocurre y contribuye a que la población tenga una sensación de optimismo. Los indios están orgullosos de su crecimiento no por motivos económicos, sino del corazón, y eso cambia el punto de vista".

Los indios están orgulloso de su crecimiento por motivos del corazón, no económicos

Este antropólogo explica que en la India todo se cuenta por miles. "Están acostumbrados a la cantidad en cualquier aspecto de la vida. El ejemplo más claro es que no cuentan por dedos de la mano, sino por falanges. Son capaces de multiplicar 11 por 13 en segundos. Están acostumbrados a manejar cifras y a moverse entre mucha gente".

Las aglomeraciones son una constante en el día a día. "Pero son tan habituales que no se ven como algo peligroso. Hay gente en todas partes, pero no les genera claustrofobia. Están pendientes unos de otros. Por ejemplo, si un niño se está alejando de sus padres lo más probable es que alguien se dé cuenta y avise. Otra cosa es intentar subir a un tren. Ahí tienes que moverte como si luchases por tu vida".

Max Jean Zins sabe que para alguien ajeno al país es complicado comprender la magnitud de la India, pero él tiene facilidad para explicarse. "Se calcula que cada año la población de la India aumenta en diez millones de personas. Eso sale a ocho Lugos por mes", explica.

Los europeos que viajan a la India tienen la sensación de que la mayoría de la población habla inglés porque pueden comunicarse en cualquier ámbito en este idioma. Zins desvela el secreto: "Solo un seis por ciento de la población habla inglés, pero ese porcentaje supone millones de personas, por eso da la impresión de que se habla en todas partes. En la India todo se cuenta por millones".

La gente en la India hace cola para conseguir un contrato laboral de media hora

Si este antropólogo tuviese que definir la India con un adjetivo elegiría diverso. En el aspecto cultural se hablan 23 lenguas, en el religioso "tienen 33 millones de dioses, aunque cada familia venera a dos o tres", y en el económico, con una desigualdad enorme entre ricos y pobres.

"Los ultrarricos se cuentan con los dedos de la mano, los ricos por millones, la clase media por cientos de millones, pero lo más habitual y numeroso son los pobres, que son extremadamente pobres. Hay mucha diferencia entre la clase media y la baja", explica.

Max Jean Zins incide en que "la cuestión es si el mercado laboral podrá absorber la gran cantidad de jóvenes en edad de trabajar o si tendremos más población sin trabajo. El 40 por ciento de la población de la India tiene menos de 25 años. El mercado laboral está congestionado".

Cuenta que es habitual ver colas de cientos de personas esperando por una oferta de trabajo. "Y no hablo de nuestra idea de jornada laboral, sino de una oferta parcial y mal pagada, puede ser de media hora, pero hay muchísima gente deseando eso, cualquier trabajo de unos minutos que genere un mínimo ingreso".

Esta necesidad laboral de la mayoría de la población "puede convertir a la India en el taller del resto del mundo". Max Jean Zins considera que China ha sabido evolucionar desde una situación similar gracias a la reforma agraria. "Las medidas aplicadas fueron duras, pero funcionaron y hubo consecuencias sociales positivas. En China no hay tanta pobreza. En la India los pobres no tienen tierras y además se consideran inferiores por su casta".

Max Jean Zins considera que la India necesita una reforma agraria profunda y que debería aprovechar su atractivo para las empresas extranjeras para impulsar un tejido industrial propio.

Para reducir la natalidad hay que enseñar a leer a las mujeres para que puedan trabajar

En el ámbito social, considera fundamental incidir en la reducción de la natalidad. "Para reducir la natalidad hay que acabar con el analfabetismo de las mujeres. Que puedan formarse para entrar en el mercado laboral".

Admite que el presupuesto para educación es elevado, pero insuficiente para tanta población. Lo mismo ocurre con la sanidad, que a pesar de ser pública no alcanza a atender las necesidades básicas.

Apunta que la pandemia de covid-19 hizo estragos e incluso pone en duda las cifras de población que estos días se barajan. "Son estimaciones de la Onu. El último censo oficial es de 2011 y después vino el covid y murió muchísima gente. El dato no es real, aunque da una idea que se aproxima a la realidad".

Perspectiva económica

Roberto Bande

Roberto Bande, economista y decano de la facultad de Adminsitración y Dirección de Empresas (Ade) de Lugo, es cauto ante la euforia económica desatada por el crecimiento demográfico de la India. "Que a India supere en poboación a China non debería ter impacto a nivel macroeconómico. O crecemento baséase nos fundamentos económicos e na estrutura sectorial. Eu non vexo a India como motor económico mundial a curto prazo".

A poboación non ten ese impacto. A curto prazo non vexo a India como motor económico

Bande apunta que para medrar economicamente a India deberá "reducir a desigualdade porque iso xera conflito social e impide o desenvolvemento". Apunta, en este sentido, que "se a India fose quen de desenvolver unha clase media e unha infraestrutura industrial que asegurase un nivel de renda que impulse o consumo sería un mercado interesante para todo o mundo, unha oportunidade de negocio brutal".

Este economista apunta que "o sistema económico mundial estase reorganizando. Occidente perde hexemonía, China conserva un papel importante e a India xorde como potencia emerxente. Cara onde pode ir esta reorganización? Europa e Estados Unidos conservarán un peso importante porque concentran as grandes empresas. A India non. O nivel de explotación laboral que ten é moi alto. Occidente vai aproveitar en beneficio propio eses baixos custos laborais e a necesidade que a poboación india ten de traballar a calquera prezo".

Se a India lograse desenvolver unha clase media sería unha oportunidade de mercado brutal

En este sentido contrapone el caso chino. "China, mentres aproveitaba os contratos que conseguiu por ter salarios baixos, foi creando infraestrutura económica e unha clase media que xa non está disposta a traballar nesas condicións".

Roberto Bande indica, además, que la cualificación de la India es menor que la de China y eso puede dificultar también su despegue económico. "É un país máis atrasado a nivel tecnolóxico, aínda que ten poboación con formación en sectores moi demandados. Por exemplo, é fácil atopar enxeñeiros informáticos ou de telecomunicacións e moitos traballan a distancia para multinacionais doutros países", es decir, no generan riqueza directa para el suyo propio, aunque contribuyen con su salario a paliar la pobreza.

Mal menor

Teresa Vila

En esto incide Teresa Vila, presidenta de la ONG Shantidi, que desarrolla proyectos sociales en la India. Reconoce que las condiciones del mercado laboral indio facilitan la explotación, pero sostiene que "ojalá todos tuviesen trabajo aunque fuese precario porque no tienen para comer".

Destaca la motivación de la población india, su disposición para trabajar y su formación. "En cuanto ven una oportunidad no hay que motivarlos, luchan y se esfuerzan por salir de la extrema pobreza en la que viven".

Darles una comida al día es la forma de que los padres dejen ir al colegio a los niños

Augura que la situación no mejorará en los próximos años porque los controles de natalidad son insuficientes. "Si no tienen para comer menos van a tener para comprar anticonceptivos".

La ONG de Teresa Vila desarrolla programas puntuales en distintos puntos de la India, donde detectan una necesidad que pueden cubrir. Uno de los últimos fue la creación de huertos "que sirvieron de suministro de alimentos durante la pandemia". En la actualidad trabajan en la construcción de aseos en centros educativos "para que las niñas puedan ir al baño".

Explica que algunas escuelas no tienen un aseo en buenas condiciones. "Cuando las niñas tienen la regla abandonan la escuela porque no disponen de un lugar con intimidad. Sus padres las casan con hombres mayores o con un familiar viudo, para evitar la dote o pagar lo menos posible. No pueden tenerlas en casa. Siguen considerando que las niñas son una carga. Está prohibido saber el sexo del bebé durante el embarazo para evitar abortos, pero mueren muchas recién nacidas".

Estamos haciendo aseos en escuelas. Las niñas dejan los estudios cuando tienen la regla

Teresa Vila incide en que la formación, en especial de las mujeres, es fundamental para el desarrollo de país. Su ONG trabaja en este sentido. "Dar una comida al día es la forma de que los padres dejen ir al colegio a los niños. Si no, tienen que ayudar en casa o a conseguir sustento en la calle".

Cuenta que durante un tiempo dieron de comer cada día a 60 u 80 niños en una escuela. Por la tarde hacían un taller de costura para sus madres. "Con 3.000 euros que nos daba la Diputación de Lugo y algo más que poníamos nosotros llegaba para un año", dice como ejemplo del nivel de la vida.

Al alza

Las proyecciones para los próximos años mantienen la tendencia. La población seguirá en aumento y se estima que en 2050 la India ronde los 1.700 millones de habitantes.

En un contexto de descontento de buena parte de los ciudadanos por su tendencia totalitaria, el Gobierno indio se ha instalado en el discurso optimista que augura un crecimiento económico paralelo al demográfico. El primer ministro indio, Narendra Modi, aprovecha cada ocasión que le da la presidencia de turno del G-20 para incidir en esta idea. Pero la realidad frena la euforia. La desigualdad social es un lastre para la economía y el mercado laboral está asfixiado. No puede asumir tantos trabajadores y mucho menos ofrecerles sueldos dignos que los rescaten de la pobreza extrema.

Para los próximos años, los especialistas auguran que habrá más gente, también más pobres. Es previsible un éxodo notable, habrá más jóvenes indios por el mundo. De lo que no están tan seguros es del ansiado despegue económico. Ese no dependerá del número de ciudadanos, sino de que haya una estructura económica que vele por sus intereses.

Un hombre con su hijo a hombros. IDREES MOHAMMED(EFE)

Un mito con consecuencias

Las clases sociales de la India surgen de un relato ambientado hace 4.000 años y que aún condiciona los derechos y privilegios.

La denominación de castas que se utiliza habitualmente para referirse a los estratos sociales de la India es incorrecta. Los indios llaman varnas a sus clases y solo son castas las más bajas. Cada varna tiene un rango social y unos privilegios, según se considere más o menos pura.

Dos personas de distinta varna no pueden casarse. Se identifican por sus nombres. Cada apellido indica una procedencia. Max Jean Zins pone un ejemplo: "Si un gallego se apellida Ferreiro es probable que proceda de alguien que haya trabajado el hierro en algún momento. En la India tendría la consideración propia de ese oficio aunque nadie de su familia lo haya desempeñado desde hace siglos".

El antropólogo explica que las varnas "son inventadas, tienen origen en un mito de hace 4.000 años", pero están totalmente vigentes y condicionan el desarrollo de la sociedad. "Legalmente no se puede tratar distinto a las personas, pero la realidad es otra y las diferencias son evidentes".

Max Jean Zins relata: "El mito dice que el primer hombre del mundo surge del grito de una criatura que es dios, el universo. Ese ser, para agradecer su creación, tenía que hacer un sacrificio, que es la base de los ritos del hinduismo. Como no había nadie más a quien sacrificar, se sacrificó a sí mismo. De su boca salieron los sacerdotes, que forman la varna superior, llamada brahman. De su espalda salieron los guerreros, que son la clase media, y de sus piernas salieron los artesanos, la clase baja. Con el tiempo, la historia se modificó y la clase de los artesanos se dividió en dos. Del muslo salieron los artesanos que prosperaron, los comerciantes, y de los pies, la parte más impura, la que se mancha, salieron los destinados a servir a todos los demás, las clases más bajas, las castas más pobres, los intocables".

Los apellidos indios siguen identificando las varnas. Los sacerdotes conservan privilegios desde hace siglos, aunque nadie de su familia viva haya ejercido el sacerdocio. "Tienen la palabra, que es lo más puro. Son los únicos que pueden realizar ritos. Cualquiera de esa clase podría casar, aunque sea banquero", explica.

Max Jean Zins recuerda que el cocinero de su casa era brahman. "Por pertenecer a la varna de los sacerdotes, la más pura, podía hacer cualquier trabajo y cocinar para cualquier persona. Si el cocinero fuese de una clase inferior no todos los indios podrían comer en mi casa".

Cuenta que tenía también dos empleadas para limpiar. "Una limpiaba en seco y otra con agua. Dentro de las castas mas bajas, las que limpian con agua son de clase inferior que las que limpian en seco".

Recuerda que una de estas trabajadoras "era una mujer de 40 años muy respetada en su entorno laboral. Era líder del sindicato de limpieza en la ciudad, luchaba por su trabajo, pero incluso así estaba limitada por las imposiciones de su casta".

El Gobierno indio sabe que la discriminación existe y ha fijado cuotas para beneficiar a las clases más bajas. Zins dice que es "lo que en Europa se hace con las mujeres, para facilitar su acceso a puestos relevantes, pero esa no es la solución. Lo que hay que eliminar son las diferencias".