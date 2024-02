Un tiroteo siembra el pánico en la celebración de la Super Bowl en Kansas

Un tiroteo en el desfile de los Kansas City Chiefs para celebrar la Super Bowl este miércoles en la ciudad de Kansas City (Misuri, EE UU) ha terminado con escenas de caos, policía, ambulancias y varios heridos, después de que se reportaran disparos de arma de fuego, tras lo que se detuvo a dos personas armadas.

El suceso ocurrió en las inmediaciones de Union Station, la estación de trenes de Kansas City, según informó el departamento local de Policía.

"Hubo disparos al oeste de Union Station, cerca del garaje, y varias personas resultaron heridas", dijo la Policía, que informó de la detención de "dos personas armadas", en cuyo arresto colaboraron decenas de presentes.

Las autoridades solicitaron el desalojo de la estación central de ferrocarriles mientras trabajan en determinar "el número de víctimas del tiroteo".

Breaking Video of Heroic Kansas City fans tackling one of the shooters pic.twitter.com/cAxL9Kox8d