Un tiroteo en una iglesia deja al menos seis personas muertas en Hamburgo

Al menos seis personas han muerto este jueves en un tiroteo ocurrido en una iglesia en Hamburgo, según autoridades de esa ciudad del norte de Alemania citadas por medios locales que indicaron que los autores fueron uno o varios.

El suceso ocurrió en un local de los Testigos de Jehová de esa ciudad y según fuentes policiales todavía no se tienen detalles del o los autores del tiroteo, en el que además resultaron heridas varias personas.

La policía de la ciudad comunicó vía Twitter que "todavía no hay informaciones seguras sobre el motivo" del tiroteo y pidió a la población que no difunda "suposiciones o rumores" sobre lo ocurrido.

🇩🇪At least one gunman opened fire at the center of Jehovah's in the Alsterdorf district of Hamburg at around 9pm local time, leaving at least 6 dead. pic.twitter.com/We3peH4Bsi