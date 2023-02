Teu pai é un feixista

Darina, 14, e Zakhar, 11, aínda se están a recuperar do trauma: estiveron retidos en Rusia sen poderen voltar a Ucraína durante 15 meses. Foran para aló no verán de 2021 coa súa nai doente visitar uns familiares. Ela morreu mentres estaban alí e aos dous rapaces non os deixaron voltar a Ucraína co seu pai. Quedamos con eles e Yuri, seu pai, preto da estación do tren de Kiev porque el ten que marchar de viaxe. Hai 3 meses que a avoa dos cativos conseguiu cruzar a Rusia e traer de volta os netos. "Aínda sofren de estrés postraumático, pero coa axuda dos psicólogos están adaptándose outra vez ben", dinos o pai.

O tempo que estiveron en Rusia conseguiron quedar na casa de familiares da nai, pero cando comezou a invasión os funcionarios rusos ían de cotío para intentar levalos a un orfanato. A Yuri dicíanlle que se el non ía en persoa buscalos acabarían nun centro, pero a Yuri non lle permitían entrar no país por ser ucraíno, "cría me ía volver tolo e que non os ía volver ver". Mentres estiveron en Rusia intentaron lavarlles o cerebro de tódolos xeitos posibles. Os profesores dicíanlles que no seu país todos eran feixistas, que para que querían voltar co seu pai se seguro que era unha mala persoa. Mesmo os compañeiros de clase dos rapaces lles dicían que Ucraína era un inferno, que neste país se mataba á xente que falaba ruso pola rúa.

Quen peor o pasou foi Zakhar, un rapaz loiro de pel branquísima e coa mirada continuamente no chan. Quere aprender español e noto que non lle fai moita graza falar deses meses pasados á forza en Rusia. Darina intenta explicarse en inglés. Ten unhas longas unllas de cerámica brancas e negras e fala con esa timidez mesturada con risa nerviosa típica dos seus anos. "Eu estou feliz no meu país. Intentaron roubarme os meus dereitos, non me deixaban estar co meu pai que era o único que quería tras perder á miña nai. Aquí hai liberdades; en Rusia, non. Pero eles intentaban convencerme do contrario".

Segundo varios informes internacionais coñecidos nos últimos días, en Rusia podería haber máis de 15.000 nenos e nenas como Darina e Zakhar. Son ou ben menores orfos das zonas ocupadas ou ben crianzas arrebatadas ás súas familias pola forza ou con enganos. Sergii Movchan, que colabora coa ONG Centro para as Investigacións Civís, gañadora o ano pasado do premio Nobel da Paz, dinos que as cifras exactas son moi difíciles de coñecer e que dependendo das fontes varían moito. Cóntanos como levan os rusos aos cativos das zonas que van gañando a Ucraína: "Moitas veces os rusos enganan as familias dicíndolles que van levar os menores de viaxe para afastalos uns días da fronte e dos perigos da guerra e logo perden todo contacto con eles. Só os que teñen capacidade económica son quen de ir á Rusia buscalos e traelos de volta ás súas casas". Moitos destes menores son dados en adopción a familias rusas. O goberno non o nega, di que é polo ben dos cativos, para que poidan medrar en boas familias rusas. De feito é público un vídeo na que Maria Lvova Belova, a nomeada por Putin Comisaria para os Dereitos do Neno —algo así só se lle podería ocurrir a el— lle agradece ao presidente a oportunidade de ter adoptado un rapaz de Mariupol; segundo ela, un rapaz de 15 ao que quere profundamente.

Segundo nos conta Movchan os nenos e nenas que non son adoptados quedan internados en orfanatos onde son sometidos a un exhaustivo lavado de cerebro e adestrados para loitaren contra o seu propio país. A primeira parte puidemos corroborala falando con Daria e Zakhar. Eles tiveron sorte. Yuri di que non se separará xa deles e soña con visitar Torrevieja, onde teñen familia.