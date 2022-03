Quixemos comprobar se o que anunciara o Kremlin onte se estaba a cumprir, que inxenuos! Non puidemos chegar a Irpin, unha vila ao noroeste de Kiev que leva semanas contendo o avance ruso cara á capital. Non puidemos porque os ataques de artillería e os bombardeos eran continuos. Quedamos ás portas da vila, xusto antes da ponte xa bombardeada. Alí, ademais de escoitar perfectamente o que estaba a pasar do outro lado, vimos como chegaban os últimos evacuados. Eran na súa maioría xente moi maior, que non quixo abandonar as súas casas ata que as perdeu nos ataques da noite pasada. Algúns non se podían mover.

Chamoume a atención Tamara, chegou asustada nunha furgoneta, pero non ía soa. Máis de vinte cans viñan con ela. Contounos que moitos eran seus, pero outros dos veciños que marcharan hai días e llos deixaran ao seu cargo. Salvou a vida porque estaba con eles no garaxe cando bombardearon a súa casa.

Agora conta con que alguén na capital —non quere marchar máis lonxe— poida acollela a ela e aos seus amigos. Son a súa familia. No lugar onde chega Tamara e o resto de evacuados hai moitos cans solitarios. Algún chora, si, choraban. Achegábanse a nós pedindo unha caricia e volvíanse tolos cada vez que se oía un novo rosario de tiros e explosións. Alí danlles mecos e comida, e xa son como unha parte máis da familia de voluntarios, policías, militares e paramédicos que atenden os evacuados.

Rusia dixo que dera por rematada unha primeira fase desta invasión e que agora ía centrar os seus esforzos no leste do país, en "liberar" as dúas repúblicas prorrusas do Donbas. Pero segue a bombardealas, a elas e a todo o país. Hoxe mesmo lle mandou unha mensaxe a Joe Biden, o presidente norteamericano que o calificou de carniceiro. Carniceiro eu? Toma mísiles! E guindoulle tres, iso si, sen carga explosiva, a tan só 70 km de onde estivera o americano unhas horas antes.

Aproveitando o envío mandou outro, este máis destrutivo, a un depósito de combustible tamén en Leópolis. Alí, tan preto da Unión Europea, onde milleiros de persoas aínda se cren a salvo das fanfurriñadas de Putin. Dinme os colegas que o fume negro cubriuno todo por un bo anaco.

Pero é que o Exército ruso atacou onte por todos os lados do país, e nalgúns casos con máis saña que nunca, como denuncian en Bucha, moi preto de Irpin, onde os soldados de Putin abriron fogo de artillería indiscriminadamente contra edificios residenciais. Morreron tres persoas máis. Se cadra mañá haberá tres cans chorando soíños pola rúa.

Agora, xusto antes de pórme a escribir, fumaba un cigarro no balcón. O militar que está xusto debaixo, nunha trincheira de formigón, atendía o móbil. De súpeto saíu un cadeliño da trincheira, un caniche negro que non lle pega nada a ese tipo. El deixou o móbil e agachouse a acaricialo. Será a única compañía, se todo vai ben, que terá esta noite. Afortunados militar e can de térense o un ao outro. Afortunada tamén Tamara que salvou a vida, a súa e a da súa familia canina. Quen ten un amigo...