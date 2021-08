Los talibanes han anunciado este martes que ya no permitirán el paso de ciudadanos afganos hacia el aeropuerto de Kabul, alegando que la situación es caótica por el gran número de personas que buscan una salida del país asiático en pleno proceso de evacuación internacional.

Un portavoz talibán, Zabihulá Muyahid, ha emplazado en rueda de prensa a quienes están en las inmediaciones del aeródromo a abandonarlo e irse a sus casas, en la medida en que no se podría garantizar su seguridad, según la radiotelevisión pública británica BBC. En los últimos días se han registrado varios incidentes y, según Muyahid, hay "riesgo para la vida".

Los talibanes, que el 15 de agosto se hicieron con el control de la capital, han controlado desde entonces los accesos al aeródromo, epicentro desde el que se han gestionado los traslados de miles de personas, tanto de extranjeros como de colaboradores afganos o ciudadanos locales en peligro.

Todo ello bajo la premura del plazo que fijó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que estableció el 31 de agosto como fecha límite para la salida de las últimas tropas norteamericanas. Muyahid ha insistido en que su grupo no considera ninguna prórroga y cree que hay tiempo suficiente para evacuar a todos los extranjeros antes del día 31, poco antes de que los líderes del G7 se reuniesen precisamente para tratar este asunto.

En este sentido, los talibán no ocultan que quieren evitar una fuga masiva de población y su portavoz ha lamentado que las autoridades de Estados Unidos estén alentando a los afganos a irse del país. "Necesitamos su talento", ha afirmado Muyahid, que aspira a que Afganistán no pierda a profesionales de los campos que teóricamente pueden verse más amenazados por el avance insurgente, aludiendo en concreto a ingenieros, médicos o militares.

"NO HAY NINGUNA LISTA" DE PERSEGUIDOS. Sobre el trato a las mujeres en el nuevo contexto afgano, ha asegurado que no impedirán que las mujeres funcionarias puedan volver a trabajar y ha alegado que, si ahora hay vetos, "es por su bien", para "prevenir malos tratos". En aras de esta supuesta seguridad, les ha recomendado que permanezcan en sus casas, garantizando que no perderán ni sus puestos de trabajo ni sus sueldos.

El portavoz ha negado que hayan emprendido persecución alguna –"no hay ninguna lista"–, en un alegato en el que ha vuelto a lanzar un mensaje de "amnistía" y en el que ha subrayado que el objetivo final es lograr la paz. "Vamos a vivir juntos. La guerra ha terminado para nosotros", ha señalado.