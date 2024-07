El Supremo de EE.UU. da una inmunidad parcial a Trump en el caso del asalto al Capitolio

El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió este lunes una inmunidad parcial al expresidente Donald Trump (2017-2021) por el intento de revertir las elecciones que desembocó en el asalto al Capitolio, determinando que sus actos "oficiales" como mandatario están protegidos, pero no los "no oficiales".

"Un expresidente tiene derecho a inmunidad absoluta frente a un proceso penal por acciones dentro de su autoridad constitucional concluyente" y también "tiene derecho, al menos, a la presunta inmunidad judicial por todos sus actos oficiales", pero "no hay inmunidad para actos no oficiales", apunta la opinión consensuada por 6 votos contra 3, los de las juezas progresistas.



El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, fue quien escribió la opinión mayoritaria y explicó que "bajo la estructura constitucional de poderes separados, la naturaleza del poder presidencial requiere que un expresidente tenga cierta inmunidad" en actos oficiales mientras gobierna, pero que el presidente "no goza de inmunidad por sus actos no oficiales y no todo lo que hace es oficial".



"El presidente no está por encima de la ley", afirmó Roberts. De los seis jueces conservadores del Supremo, tres fueron nombrados por Trump durante su mandato. La Suprema Corte determinó que serán cortes inferiores las que deberán determinar cuáles son actos oficiales y cuáles no, una situación que retrasará el juicio que hay en contra de Trump en Washington D.C. por cargos federales de subversión electoral.



Y es que el fallo rechaza la decisión de un tribunal federal de apelaciones que en febrero decidió que Trump no gozaba de inmunidad por presuntos delitos que cometió mientras era todavía presidente para revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, en las que se impuso el actual mandatario estadounidense, el demócrata Joe Biden.



Todo ello después de que en agosto de 2023 un gran jurado le imputara tres cargos penales por intentar revertir los comicios que perdió frente a Biden en 2020 e instigar el asalto al Capitolio de enero de 2021, que ocurrió cuando estaba prevista la certificación de los resultados electorales.



La defensa de Trump solicitó la anulación del juicio alegando que goza de inmunidad por haber sido presidente cuando ocurrieron los hechos.



No obstante, tanto la jueza encargada del caso en Washington D.C. como posteriormente una corte de apelaciones desestimaron estas peticiones, por lo que Trump elevó el asunto al Supremo, que lo estudió durante una vista judicial en abril.

La decisión de este lunes supone así una victoria para el republicano, pues probablemente le permitirá evitar comparecer ante otra corte antes de los comicios del 5 de noviembre, donde podría enfrentarse a Biden.



Las juezas progresistas escribieron opiniones de rechazo, entre ellas Ketanji Brown Jackson, quien afirmó que el fallo "abre un camino nuevo y peligroso" al otorgar inmunidad "sólo al funcionario más poderoso" del Gobierno.



Con la decisión, añadió, la corte rechaza el principio de que nadie está por encima de la ley, "un principio fundamental" que ha impedido durante mucho tiempo que Estados Unidos "caiga en el despotismo", ya que baja "las barreras de la ley" para "cualquier futuro presidente que tenga la voluntad de burlar los límites establecidos por el Congreso".



"Incluso un presidente hipotético que admite haber ordenado los asesinatos de sus rivales o críticos políticos o uno que indiscutiblemente instiga un golpe fallido tiene buenas posibilidades de obtener inmunidad", afirmó.



Este fallo llega tres días después de otra victoria para Trump en el alto tribunal, que decidió el viernes pasado que acusar a los asaltantes del Capitolio del 6 de enero de obstrucción a la justicia fue inapropiado y que el Departamento de Justicia se sobrepasó.



Ese 6 de enero, unas 10.000 personas -la mayoría seguidores de Trump- marcharon hacia el Capitolio y unas 800 irrumpieron en el edificio mientras se estaba certificando la victoria de Biden. Hubo cinco muertos, cerca de 140 agentes heridos y centenares de personas detenidas.



Trump ya tuvo que pasar varias semanas este año en una corte en Nueva York por un proceso judicial que lo convirtió en el primer expresidente de la historia de EE.UU. en ser declarado culpable de un delito penal, la falsificación de registros comerciales relacionados con el pago que hizo para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels.



La decisión del Supremo podría tener consecuencias para otros casos a los que se enfrenta Trump en Georgia por sus intentos de invalidar los resultados electorales en este estado, y en Florida por almacenar ilegalmente material clasificado en su mansión de Mar-a-Lago tras dejar la Presidencia.

Policía del asalto al Capitolio tras el Supremo: "Solo los votantes pueden parar a Trump"

Harry Dunn, uno de los policías que fue atacado durante el asalto al Capitolio de 2021, afirmó este lunes que los votantes son los únicos que pueden frenar al expresidente Donald Trump (2017-2021) después de que el Tribunal Supremo determinara que goza de inmunidad parcial por sus intentos de revertir las elecciones de 2020.



"No podemos contar con el Supremo ni con ninguna otra institución para que rinda cuentas. Todo dependerá de los votantes en noviembre", dijo en una llamada con periodistas Dunn, quien ahora está haciendo campaña por la reelección de Joe Biden en las elecciones de noviembre.



"Trump sigue siendo la mayor amenaza para nuestra democracia", insistió Dunn. "No necesito que nueve jueces del Tribunal Supremo me digan que fue responsable del 6 de enero, yo estuve allí. Esas personas que nos atacaron lo hicieron en su nombre y bajo sus órdenes".



Dunn, que dejó la Policía del Capitolio en 2023, recordó cómo algunos asaltantes golpearon a los policías con los mástiles de banderas estadounidenses. Según ha contado en otras ocasiones, él mismo, que es afroamericano, fue objeto de insultos racistas.



El exagente recordó que Trump se negó repetidamente a comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones del próximo noviembre durante su debate con Biden, en el que solo dijo que los acataría si se trataba de "una elección justa, legal y buena".



En marzo, Trump advirtió de un "baño de sangre" si no lograba vencer a Biden en noviembre. Además, en una aparición televisiva en diciembre, dijo que no sería un dictador "excepto el primer día" de un potencial segundo mandato.



"Ha dicho que habrá un baño de sangre si pierde de nuevo. Yo sé cómo es un baño de sangre porque lo vi el 6 de enero. Donald Trump claramente ha perdido el juicio y busca venganza. Lo que está en juego en estas elecciones nunca ha sido tan importante", afirmó Dunn.



El día del asalto al Capitolio, Trump celebró un mitin frente a la Casa Blanca donde repitió falsedades sobre fraude en las elecciones de 2020 ganadas por Biden e instó a sus seguidores a "marchar" hacia la sede parlamentaria, diciéndoles: "Si no lucháis con todas vuestras fuerzas, ya no tendréis país".

Durante las primeras horas del asalto, mientras la policía hacía lo posible por proteger a los legisladores y la turba campaba por los pasillos, Trump permaneció en silencio viendo la televisión. Solo horas después publicó un vídeo en redes sociales en el que pedía a sus seguidores que