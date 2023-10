Superhomes e mulleres

Entrar no centro Super Humans de Leópolis é como facelo a unha desas clínicas de anuncio de televisión: todo impoluto, cataratas de luz e persoal amábel e sorrinte en todo momento. Algunha luz violeta é a única cor que deixa asomar entre o branco brillantísimo de paredes e mobiliario. Cando empezas a enfocar e vas vendo con quen falan eses sorrisos de película, cando comezas a decatarte dos usuarios do centro, todo muda e saímos do anuncio televisivo para entrar na realidade.

Homes —o día que o visitamos non vimos ningunha paciente sen pernas e sen brazos— acompañados polas súas mulleres ou polas súa mozas, avanzando aos brincos ou apoiados en muletas. Uns veñen probar as próteses, outros axustalas. Na sala de espera respírase, malia todo o anterior, moi bo rollo. Non hai lugar para caras de pena ou tristura. Sorprende. Recíbenos Manuel Veiga, un avogado ourensán de 36 anos que traballa no centro encargado da dixitalización de todo o proceso dende o deseño até a produción de próteses. "Ucraína é o país máis minado do mundo. O feito de que non apoiásemos o país o suficiente o ano pasado fai que agora o país estea totalmente minado, é un gran problema e nós vémolo aquí todos os días", di.

O centro Super Humans é o referente no país para os amputados da guerra. O 70 por cento dos pacientes son militares, mais tamén atenden civís que perderon algunha extremidade nos ataques rusos. Super Humans é unha iniciativa privada de varios empresarios e empresarias do país que conta con colaboradores internacionais e como embaixadora máis importante a primeira dama ucraína, a muller de Zelenski, Olena Zelenska.

Calcúlase que, dende o comezo da guerra, arredor de 35.000 persoas perderon algunha extremidade. Moitos dos casos son amputacións múltiples, dúas pernas, perna e brazo, brazos e pernas... Máis de 60.000 extremidades ou, o que é o mesmo, próteses que deseñar individualmente, producir e acompañar ao paciente na súa adaptación tanto física como psicolóxica. Un traballo titánico e moi caro: algunhas desas próteses, por exemplo, con xeonllo incluído, poden chegar a custar até 80.000 euros.

Manuel amósanos as instalacións. "Estamos ampliando nun novo edificio. Queremos facer unha residencia porque agora os pacientes veñen aquí pero quedan noutros sitios. Queremos crear un laboratorio de impresión 3D para poder tratar outro tipo de implantes, como os faciais, e abrir máis centros como este noutros puntos do país", afirma.

Super Humans é un orgullo nacional, pero non dá abasto con todos os casos. "Agora mesmo temos unha lista de agarda de máis dun ano. Estamos atendendo a case 60 pacientes ao mesmo tempo, pero a duración de cada tratamento varía moito dependendo do tipo de lesión", asegura.

O tratamento para este tipo de pacientes é de por vida e, dende logo, varias xeracións de ucraínos quedarán marcadas con algunha destas outras cicatrices que deixa a guerra. José Gabriel Ramírez, colombiano de 27 anos, leva só unhas semanas indo ao centro. Estanlle a preparar a prótese para a súa perna esquerda. Aos dous meses de estar no país para loitar co Exército, a súa posición foi atacada. Tres compañeiros —dous peruanos e un colombiano— morreron no ataque. O resto, incluído seu irmán de 24 anos, quedaron feridos. "Mi hermano tuvo solo magulladuras, estuvo veinte días en el hospital y ya está en el frente otra vez", asegura. José Gabriel é o claro exemplo do que contaba ao inicio. Fálanos do ataque, da perda da súa perna e dun futuro probábelmente afastado do que máis lle gusta, o seu oficio de militar, cunha positividade que nos deixa abraiados.

Como el, Germán, ucraíno, nun ataque perdeu o brazo e o ombreiro dereito. Tivo case que volver aprender a andar por mor do equilibrio. Hai unha semana correu un minimaratón de 5 quilómetros e vai comezar a adestrar para ser o porteiro do equipo de fútbol do centro, que por algo se chama Super Humans. Germán non deixa de bromear todo o rato que estamos con el. Está practicando coller uns pedaciños de madeira co garfo mecánico que ten agora por man.

Seguimos o percorrido polo centro. Non hai ninguén na piscina e Manuel aproveita para dicirnos que teñen máis falta de talento que de financiamento. "Buscamos expertos en hidroterapia, protésitos, fisioterapeutas, psicólogos... que queiran vir traballar aquí", di.

Leópolis, afastada das frontes, vive ás costas da guerra. Ten sufrido algún ataque, pero é dos lugares máis seguros do país. "Cando alguén me di que aquí é como se non houbese guerra sempre lles digo: "Conta o número de persoas que te atopas sen pernas pola rúa".

Di Manuel que non hai recuncho do país que escape do horror. Cando marchamos, volvemos atopar a Germán. Está a xogar ao tenis de mesa e, polo que nos din, non ten rival. Vai ser pai en breve, pero quere recuperarse axiña para volver ao Exército. Isto é Ucraína.