Sumy, a invencíbel

Chegamos a Sumy ben entrada a noite. Malia ser unha cidade de máis de 250.000 habitantes o silencio é total. Vense luces nos edificios pero as rúas están completamente a escuras. A temperatura de 6 graos baixo cero non invita ao paseo, as rúas están baleiras. Despois de rexistrarnos no hotel -enorme e de boa categoría pero sen ninguén que poida facernos un bocata- marchamos a unha gasolineira para poder comermos algo. Son as cousas da fronte. Non me gusta moito o hotel, demasiados militares de festa, si ledes ben, a festa do cuarto que está enriba do meu é ruidosa. Música e berros de homes e mulleres pasando unha noite de fin de semana.

Tardamos más de 6 horas en facer os 350 quilómetros que separan esta esquiniña do país da capital. Na última parte do traxecto os controis eran a cada moi pouco, mesmo máis ca no Donbas. E non é para menos. Estamos na fronteira norte con Rusia. A menos de 30 quilómetros de onde estou a escribir hai máis de 10.000 soldados inimigos preparados para intentar entrar no país unha vez máis. É un número mesmo maior que o de febreiro do ano pasado. Son fontes do exército ucraíno as que dan estas cifras, a autoridade civil local di que non lles consta este número tan elevado. Os rusos mesmo instalaron un hospital militar e están a tirar grava nos camiños para que a lama, en canto a terra se desconxele, non sexa un impedimento no seu avance; unha vez máis son datos que nós non podemos corroborar e que dan as fontes militares.

Pola mañá a cidade está completamente cuberta de neve, pero vese nas rúas a vida que hai tan só unhas horas parecía inexistente. A xente coa que falamos aquí, moi amigábel connosco por certo, dinnos estar tranquilos ante a posibilidade dunha nova ofensiva. "Démoslles unha lección aos rusos o ano pasado e volverémolo facer este se intentan entrar na cidade de novo", di Oleksandr mentres me cobra os calcetíns de lá cos que tentarei ter os pés unha miguiña máis quentes.

A mañá do 24 de febreiro do ano pasado as tropas rusas entraron na cidade, pero non foron quen de asoballala. A batalla de Sumy, un exemplo da determinada loita do pobo ucraíno, durou apenas 4 días. A contenda deuse nas rúas da cidade. Os habitantes de Sumy, malia seren veciños dos rusos, teñen unha inquebrantábel identidade ucraína. Non hai aquí lugar para ideas prorrusas. Todo o mundo fala ruso e ucraíno, pero nin sequera os partidos que antes da invasión eran máis afíns a Rusia que a Occidente tiñan representación aquí. Estes partidos ou ben cambiaron a súa postura prorrusa ou ben foron ilegalizados. Como exemplo, a finais de outubro de 2022 ilegalizouse o Partido Socialista no país. O contexto destas ilegalizacións, de partidos con lazos co agresor, en plena guerra contra unha potencia invasora, coido -e isto é unha opinión- non debe equipararse á ilegalización de partidos en países democráticos en época de paz.

Os rusos déronse por vencidos en Sumy ante a imposibilidade de facerlle fronte a unha poboación altamente motivada e unhas defensas territoriais -civís armados e organizados- que non lles deron un segundo de tregua. Despois de retirárense da cidade intentaron rodeala. Tamén fracasaron. Oficialmente o día 4 de abril o gobernador da rexión anunciou que as tropas rusas recuaran cara o outro lado da fronteira e só quedaban pequenos grupos dos que se estaba a encargar o exército. Nin unha soa vila da rexión estaba xa en mans dos invasores.

A nós non nos dan permiso para achegarnos máis á fronteira. Nas últimas horas dez aldeas raianas da rexión foron atacadas pola artillería rusa, pero iso non quere dicir que se estea preparando a anunciada ofensiva, os ataques na zona son continuos dende que comezou esta fase da guerra hai casi un ano.

Segue a nevar e volvemos para o hotel a descansar un pouco. Tiñamos a idea de voltar mañá -hoxe domingo- para Kiev pero todo dependerá de como estean as estradas.