El Spiderman francés escala con 61 años un rascacielos de 47 plantas

El escalador Alain Robert, conocido como el Spiderman francés, escaló este martes a sus 61 años un rascacielos de 217 metros en Manila para mostrar su apoyo a Filipinas en su litigio soberanista con Pekín en aguas del mar de China Meridional.

Sin arnés ni cuerdas, el francés escaló tranquilamente el edificio de 47 plantas de GT Capital, considerado el décimo edificio más alto de Filipinas, y luego descendió a la acera, donde fue arrestado por la policía.

#French urban free-climber Alain Robert, popularly known as the "French #Spiderman", climbs on the side of the 47-storey GT Tower in Manila's financial district of Makati on March 5, 2024. pic.twitter.com/kZxAxUnWCt