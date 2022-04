A veces, entre bombardeo y bombardeo, tenemos que salir a buscar comida, agua, comprar, etc. La vida sigue, porque hay que comer. En otros momentos, es solo ver el cielo, la primavera incipiente, pensar en otra cosa, sentir el aire fresco. Desertar del sótano helado, cuyos muros retumban cuando las bombas caen cerca. Dejar la prisión que es nuestra mente, absorbida por un ataque cada dos o tres horas. Todo el rato pendientes del estruendo. Cuán cerca ha caído ese misil, o qué tipo de bombas nos lanzan, para prever las siguientes. Y así sucesivamente.

A veces, suena la alarma y no hay refugio cerca. Ayer me sucedió, y un minuto después tenía un avión en vuelo rasante sobre el tejado. Instintivamente, cubrí a mis hijas con el cuerpo, contra la acera, temblando sin control.

Hace tres días conducía sola por la calle y empezó a sonar la sirena. Me vi obligada a esconderme entre garajes, al lado de las ruinas de una antigua cafetería de estudiantes. Sabía que allí había un lugar para protegerse de la metralla. Por supuesto, no te salvará de un impacto directo, pero era de noche y no se me ocurrió un lugar mejor. Tal vez no lo había.

Llegué con los faros apagados. Dejé el coche y me escondí en una de las naves sin terminar. De repente hubo pasos tranquilos. Unos segundos más tarde oí una voz masculina. Yo soy joven, estaba sola, no había luz y estamos en guerra. Pensé en mis hijas que esperaban la comida.

"¿Quién viene?", pregunté en ucraniano. "Buenas noches, somos de Ucrania", fue la respuesta. Y mi miedo se fue... desapareció porque cerca de mí, a oscuras, estaban los que eran igual que yo: somos de Ucrania.

Ahora escuchamos a menudo ese saludo. La gente dice al cruzarse: Buenos días (o tardes, o noches), somos de Ucrania, y muchos se abrazan.

En contraste, también se ha generalizado escribir en las ventanas, sobre el capó o el techo del coche, la palabra Deti, en ruso, que significa "niños".

¿Sirve de algo? Dependerá del piloto, si es un avión, de sus órdenes, o de que los misiles aprendan a leer. Respecto a los artilleros, no tenemos confianza en ellos: los rusos ya han bombardeado trenes que estaban llenos de civiles en su interior. Ellos no son de Ucrania, aunque su tirano alegue que vienen a salvarnos.