La incertidumbre planea sobre las operaciones de evacuación de civiles en Mariúpol, ciudad del sur de Ucrania prácticamente tomada por Rusia, cuyas tropas atacaron este martes en Odesa un arsenal con armas enviadas desde el extranjero.

Únicamente tres de los catorce autobuses que salieron con residentes de Mariúpol han llegado a territorio controlado por el Ejército ucraniano, según informó este martes el alcalde de la ciudad, Vadym Boichenko, en declaraciones a las televisiones locales. Según dijo, se ignora el destino de las personas que se encuentran en los otros once autobuses.

"Cuando anunciamos y la parte rusa accedió a la evacuación y acordamos que nos darían 90 autobuses, determinaron tres ubicaciones, pero solo 14 autobuses llegaron a dos ubicaciones, y solo tres de ellos han logrado llegar a Ucrania", precisó el alcalde en declaraciones que reproduce la agencia Interfax-Ukraine. Boichenko denunció que "once autobuses desaparecieron en algún lugar. Se suponía que debían moverse hacia Zaporiyia, en la zona controlada por nuestro Estado, pero se perdieron en algún lugar".

Boichenko cree que aún hay todavía unos 100.000 ciudadanos en Mariúpol, incluidos al menos 200 que permanecen refugiados en la planta siderúrgica de Azovstal. Las operaciones de evacuación se llevan a cabo en coordinación con Naciones Unidas y Cruz Roja Internacional, y se han acordado nuevos corredores humanitarios con la parte rusa para este martes.

La OMS se prepara para recibir a los heridos

Responsables y voluntarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentran en el centro de recepción de desplazados de Zaporiyia para atender a los civiles que se espera que lleguen este martes de Mariúpol con heridas y problemas psicológicos, según apuntaron fuentes de la organización.

"Estamos preparados para atender personas con quemaduras, fracturas, heridas de guerra, infecciones, afecciones respiratorias... Esperamos que lleguen también mujeres embarazadas y personas con síntomas de malnutrición", destacó por videoconferencia desde Zaporiya la doctora Dorit Nizan, coordinadora de la OMS.

También se ha preparado a expertos en traumas, indicó Nizan, quien señaló que por ahora no puede predecirse con exactitud el número de personas que llegarán en los autobuses destinados a este operativo de evacuación de Mariúpol.

La OMS, además, recuerda que ha documentado 186 ataques a instalaciones sanitarias en Ucrania, en los que han fallecido al menos 73 personas y 52 resultaron heridas.

Polonia ha acogido a unos 2,5 millones de refugiados

El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, cifra en unos 2,5 millones el número de refugiados ucranianos establecidos en el país desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero pasado, y negó que éstos tengan un mejor acceso a los servicios públicos que los propios polacos.

En total, entre los ciudadanos de origen ucraniano que ya residían en el país antes de invasión —cerca de un millón— y los que llegados desde el 24 de febrero que siguen en el país suman unos 3,5 millones de personas, afirma el primer ministro, en declaraciones al semanario Gazeta Polska.

Según los datos de la Guardia de Fronteras polaca, desde el pasado 24 de febrero han entrado en Polonia 3,11 millones de personas procedentes de Ucrania. La cifra de los que permanecen en el país es aproximada, ya que tienen libertad de circulación dentro del bloque comunitario. Solo en Alemania, se estima en casi 400.000 el número de refugiados ucranianos llegados en estas semanas, sea procedentes de Polonia o de otros países fronterizos con Ucrania.

Ucrania dice 200.000 niños han sido deportados por Rusia a territorio ruso

Las autoridades de Ucrania atribuyen a Rusia la deportación de 1,1 millones de ciudadanos ucranianos, entre ellos cerca de 200.000 niños, en su mayoría desde los territorios ocupados del Donbás, en el este del país.

Solo en las últimas 24 horas fueron trasladados a territorio ruso 11.550 ciudadanos, entre ellos 1.847 niños, según el portal Ukrinform, que toma como base de sus cálculos las cifras oficiales difundidas por fuentes de Defensa rusas. Para las autoridades rusas, se trata de personas "evacuadas" desde el este de Ucrania hacia su territorio, mientras que Kiev afirma que son deportaciones forzosas.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estimaba la semana pasada en 5,26 millones el número de personas que han dejado Ucrania desde el inicio de la invasión en febrero. El 90% de ellos son mujeres y niños.

Rusia ataca un arsenal en Odesa

El mando militar ruso informó martes de que atacó con misiles de alta precisión un centro logístico situado en un aeródromo militar en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, donde el Ejército ucraniano recibía armamento procedente de Estados Unidos y países europeos.

"Fueron destruidos hangares con drones Bayraktar TB2 y con cohetes y pertrechos provenientes de EE UU y países europeos", dijo en comparecencia de prensa el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general Ígor Konashénkov. Agregó que las fuerzas rusas también destruyeron una lanzadera de misiles antiaéreos S-300 junto a la localidad de Kulbákino, en las afueras de la ciudad de Mikoláiv, en el sur de Ucrania.

Según el portavoz castrense la aviación rusa bombardeó y destruyó otros seis objetivos militares: un puesto de mando fortificado, un arsenal y cuatro concentraciones de tropas ucranianas.

El Papa revela que Orbán le contó que Rusia quiere acabar con la guerra el 9 de mayo

El Papa ha desvelado en una entrevista a Il Corriere della Sera que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, le contó el pasado 21 de abril durante su reunión en el Vaticano que "los rusos tienen un plan, que todo acabará el 9 de mayo". "Espero que sea así, para que se pueda entender también la velocidad de la escalada de estos días. Porque ahora no es solo el Donbás, es Crimea, es Odesa, le quita el puerto del mar Negro a Ucrania, es todo. Soy pesimista, pero debemos hacer todos los gestos posibles para detener la guerra", enfatiza.

Francisco explica también que ha mostrado al Gobierno del Kremlin su disponibilidad para viajar a Moscú y reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, aunque de momento no ha obtenido respuesta. En todo caso, asegura que la Santa Sede sigue "insistiendo" para organizar un viaje a Rusia, aunque teme que "Putin no pueda ni quiera asistir a esta reunión en este momento". "¿Cómo no detener semejante brutalidad? Hace 25 años vivimos lo mismo en Ruanda", manifiesta.

El Papa recuerda que el primer día de la invasión a Ucrania llamó por teléfono al presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, y decidió visitar en paralelo la embajada de Rusia. "Quería hacer un gesto claro que todo el mundo pudiera ver y por eso me dirigí al embajador ruso. Les pedí que me explicaran (la situación), y les dije "por favor, basta", rememora. No obstante, señala que la última vez que habló con Putin fue en diciembre, cuando cumplió 85 años.

Zelenski afirma que Lavrov "culpa al pueblo judío por los crímenes nazis"

El presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, acusó al ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, de "culpar al pueblo judío por los crímenes nazis" y afirmó que Rusia "ha olvidado todas las lecciones de la Segunda Guerra Mundial". En un discurso publicado de madrugada, Zelenski recordó que "el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia dijo abiertamente y sin vacilación que los mayores antisemitas supuestamente se encontraban entre los mismos judíos. Y que supuestamente Hitler tenía sangre judía".

"¿Cómo podría decirse esto en vísperas del aniversario de la victoria sobre el nazismo? Estas palabras significan que el principal diplomático de Rusia está culpando al pueblo judío por los crímenes nazis. Sin palabras", dijo Zelenski.

El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, dijo el pasado domingo en una entrevista en el Canal4 italiano, que el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, y Adolf Hitler comparten "orígenes hebreos". En la entrevista, de casi 50 minutos, Lavrov aseguró que la misión de la invasión ucraniana es "desnazificar" el país y, al ser cuestionado sobre los orígenes judíos de Zelenski, consideró que el genocida alemán Adolf Hitler también los tenía.