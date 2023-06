Hallan restos en la zona de búsqueda del submarino Titan

A través de su cuenta de Twitter, la guardia costera estadounidense ha anunciado el hallazgo de "restos" en la zona de búsqueda del Titan, el sumergible desaparecido el pasado domingo con cinco personas a bordo que intentaba llegar hasta los restos del Titanic.

"Se descubrió un campo de escombros dentro del área de búsqueda por parte de un vehículo operado remotamente (ROV) cerca del Titanic. Expertos dentro del comando unificado están evaluando la información", indican en su publicación.

A debris field was discovered within the search area by an ROV near the Titanic. Experts within the unified command are evaluating the information. 1/2