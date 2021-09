Una septuagenaria salva a su perro arrojándose sobre un caimán de 1,8 metros

Una mujer de 74 años salvó a su perro de morir devorado por un caimán arrojándose con todo su peso sobre el reptil de más de 1,80 metros de largo en un lago del sur de Florida, informaron este martes medios locales.

El diario The Palm Beach Post habló con Suzan Marciano de la experiencia traumática vivida en el parque Burt Aaronson, al oeste de Boca Ratón (Florida), de la que salió con una dentellada de caimán en una mano, pero con su perro golden retriever vivo y coleando.

When the gator released Nalu, Suzan Marciano figured she had spooked it. Then the gator turned and sunk its teeth into her hand.



