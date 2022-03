Directo | Séptimo día de invasión: España enviará armamento a Ucrania

Séptimo día de invasión rusa de Ucrania: los rusos han lanzado paracaidistas en Járkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, mientras en la capital, Kiev, los habitantes aguardan con mucha incertidumbre una posible ofensiva rusa, aunque la madrugada ha sido tranquila.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó este martes al presidente ruso, Vladímir Putin, de querer derribar "los cimientos del mundo libre" con la invasión de Ucrania, pero remarcó que "la libertad siempre vencerá sobre la tiranía".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España enviará finalmente armamento a Ucrania, además de su contribución al envío de armas a cargo del fondo común de la Unión Europea.

Sánchez ha hecho este anuncio en su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la posición de España ante el conflicto en Ucrania.

Las tropas rusas se han hecho con el control de la ciudad de Jersón, en el sur de Ucrania, según un comunicado del Ministerio de Defensa de Rusia.

Según los militares rusos, en la ciudad, con cerca de 300.000 habitantes y situada a orillas del mar Negro, "la infraestructura civil y el transporte público funcionan con normalidad".

Kiev informó en la madrugada del martes sobre el inicio del asalto ruso a Jersón.

El centro de Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país, fue atacado por las fuerzas rusas sobre las 06.10 GMT con misiles contra varios edificios y una universidad, señaló el centro operativo de las Fuerzas Armadas ucranianas.

"El 2 de marzo alrededor de las 08.10 hora local (06.10 GMT) en Járkov, como resultado de un ataque con misiles contra el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Empresa Unitaria Estatal de la Policía Nacional en la región de Járkov y el edificio de la Universidad Nacional de Járkov", indicó en su cuenta oficial de Telegram.

Las tropas aerotransportadas de Rusia han desembarcado esta madrugada en Járkov, la segunda mayor ciudad de Ucrania y ubicada en el este del país, que está aún bajo control ucraniano, si bien los soldados rusos tomaron la estación de tren y el puerto fluvial, según el alcalde, Igor Kolykhayev.

"Un grupo de paracaidistas ruso aterrizó en Járkov", señaló el centro operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su canal de Telegram.Según dijo, "los ocupantes atacaron el hospital, el Centro Clínico Médico Militar de la Región Norte" y estalló una batalla entre los invasores y los defensores ucranianos.De acuerdo con el alcalde, actualmente la ciudad está tranquila, pero se escuchan disparos de vez en cuando, según la agencia Unian.

