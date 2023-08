El Senado de los Estados Unidos regresa a la normalidad tras una falsa alarma de tiroteo

Las oficinas del Senado de Estados Unidos vuelven a la normalidad tras una falsa alarma de tiroteo en sus inmediaciones, informó este miércoles la Policía del Capitolio en un comunicado.

Los agentes que resguardan los edificios del Congreso revisaron todas las oficinas del Senado y sus alrededores sin identificar "actividades ni personas sospechosas", por lo que regresaron a sus puestos, detalló la nota.

En redes sociales, la Policía del Capitolio añadió que las oficinas ya listas para el "reingreso".

Poco más de una hora antes, el cuerpo había pedido a los trabajadores del Senado que desalojaran sus oficinas o buscaran refugio tras haber recibido una llamada de alerta.

"Por favor, permanezcan lejos del área mientras investigamos", pidió la Policía del Capitolio.

Our officers are searching in and around the Senate Office Buildings in response to a concerning 911 call. Please stay away from the area as we are still investigating. We will continue to communicate with the public here. pic.twitter.com/vqCY0I7u8m