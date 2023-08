Para chegarmos a Novagregorivka temos que coller a estrada que vai de Mikolaiv a Jersón, unha estrada dirección sur que coñecemos ben e na que temos levado algún susto. Pouco antes de chegarmos a Pasad-Prokovsk collemos un desvío á esquerda que nos leva por un camiño completamente estragado. Son tan fondos os furados que ás veces hai mesmo que saír do camiño para non quedar atrapado co coche nun deles. Á dereita e esquerda enormes campos de xirasois ollando xa cara o chan. O sol loce só por momentos, e o ceo vaise escurecendo. Malia iso, conseguimos albiscar varias columnas de fume, aínda máis negro co ceo, ao lonxe.

Novagregorivka é unha desas pequenas vilas na que o raro é atopar unha casa enteira. Esta zona foi fronte de guerra; logo foi ocupada polos rusos durante meses que, ademais, no seu recuar, gastaron nestas vilas toda a munición que lles quedaba –non fora caer en mans ucraínas–. Xa imaxinan como debeu ser vivir aquí. Preguntamos por Sasha na primeira casa que atopamos habitada, axiña saíu unha señora cunha crianza no colo. Mentres os meus compañeiros falan coa señora eu afástome para regar un pouco estes campos inmensos, sen pisalos moito, que teñen sementadas sorpresas que a un non lle gustaría pisar se quere voltar enteiro á casa. Alí estou eu mirando o infinito –e mexando– cando comeza a oírse a treboada que se achega. Aquí hai que pararse a oír ben porque ben podería ser outra cousa. Son tronos. Nesas e pensando o preto que aínda están a defenderse os rusos estou, cando de súpeto oio como me asubian por tras os compañeiros, xa saben onde atoparmos a Sasha.

Sasha é un rapaz de 15 anos, a estrela do lugar. É o protagonista do videoclip Crushed do grupo estadounidense Imagine Dragons. O videoclip estreouse en maio e conta a vida de Sasha durante o tempo que os rusos ocuparon esta zona. Cando damos con el comezan a caer esas pingas grosas de treboada que anticipan o diluvio. Cos tronos de lonxe e as rúas xa molladas todo parece querer imitar o videoclip do que vos acabo de falar. Sasha acepta contarnos a súa historia, pero quedamos con el aos dous días, a auga que xa está a caer non nos ía deixar gravar nada. Aquí as citas son case coma as de antes, non se pode fiar un de que a cobertura pase a mensaxe ao destinatario.



Cando volvemos ver ao rapaz fai un día asollado, perfecto para pasear entre os cascallos que antes foran as casas dunhas 500 persoas nesta aldea meramente agrícola. Agora, ademais de reconstruír as súas casas os veciños axúdanse. En grupos apañan pementos amarelos en enormes fincas que deseguida levan a miña imaxinación as leiras de patacas aló por Castroverde e esas fin de semana interminábeis de reunión familiar para ir á colleita. Sasha é un rapaz tímido, loiro, de ollos moi claros que van dende o amarelo ao redor da pupila ao verde intenso no que remata o iris. Parecen unha fotografía a cor do universo que só che deixa ver cando te mira directamente. Ten as mans grosas, de traballador, coas unllas comidas. Non deixa de rascarse: o brazo, a perna... un tic que denota que o seu non é falar con estraños, malia ter unha soltura no seu discurso propia dun adulto. Case sen tempo a preguntarlle xa nos conta o que el supón que nos trae canda el.

—Cando marcharon os rusos veu un grupo de voluntarios, entre eles estaba Ty Arnold, eu pensaba que era un voluntario máis. Pediume se me podía gravar, e foino facendo pola vila. Semanas despois volveu cun contrato para que o asinara miña nai porque eu son menor. Quedei flipado cando me dixo que ía facer un videoclip para os Imagine Dragons. Ofrecéronme cartos polos dereitos de imaxe, pero eu dixen que non, que axudaran á miña aldea, que me axudaran a reparar a miña casa e tamén a escola.

—Fixérono?

—A miña casa xa está habitábel, temos luz e auga na aldea e aínda veñen de cando en vez voluntarios a ver como estamos.

—E a escola?

—Aínda non se fixo nada. Non é seguro, non hai moito que estourou unha mina aí. De 100 cativos que eramos antes da invasión quedaremos uns 40, alí só se pode estudar até o cuarto grao (10 anos), os demais temos que ir a outra vila en setembro para estudar.

Sasha lévamos pola súa aldea. Andríi grava e Sergii axúdame a comunicarme co rapaz. A cada pouco temos que avisar ao meu compañeiro, que camiña de costas, que teña coidado. As rúas están cheas dos furados dos proxectís. Sasha para diante da casa dos seus veciños.

—A parella que vivía aquí marchara ao comezo da invasión. Un día viñeron polas súas cousas, os rusos déronse conta e bombardeárona. El morreu, ela quedou moi ferida, viñeron os nosos para evacuala. A outro veciño disparáronlle mentres ía repartir leite.

—Dispararon?

—Si, disparáronlle a queimaroupa.

Seguimos o noso paseo agora baixo un sol inclemente. Nas leiras grupos de xente, familiares e amigos, recollen o que lles dá o campo, no que queda dunha casa un grupo de homes traballa para levantala de novo. Soan varios estouridos ao lonxe, outro Sasha, este un home maior que está a apañar pementos dime que son os antiminas, os campos están cheos delas. El axuda aos veciños porque a súa pensión de 2.000 grivnas (50€) non lle dá para vivir. Camiño arriba vemos catro ou cinco nenos máis noviños có noso Sasha compartir unha bicicleta. Sentamos á sombra dunha árbore no xardín do que antes era o clube social da aldea. O único que queda en pé son os bambáns que axiña ocuparan os pícaros que se nos achegaban.

—Fixécheste famoso de súpeto, cambiouche a vida?

—A vida cambioume coa invasión, non coa fama. Antes do videoclip tiña unha conta en Telegram cuns mil seguidores, de súpeto cada día eran milleiros máis e bloqueáronme a conta. A xente, sobre todo de aquí, pero tamén dos países veciños como Romanía, escribíanme para ver como estaba eu, a aldea... Agora non teño redes sociais, tampouco moito tempo para usalas. Antes tiñamos unha discoteca, o club. Agora polas mañás dou de comer aos animais, logo axudo nos campos e para estar con rapaces dos meus anos collo a moto e vou polas vilas veciñas. Todo mudou. Antes a vida era doada e sen preocupacións. No verán ía á praia, ía a concertos como calquera rapaz dos meus anos. Este ano non vin a praia (Mariúpol está a uns 70 km. A costa non está lonxe de onde vive pero é a zona invadida por Rusia).

Pregúntolle que lle diría á rapazada dos seus anos en España. Pensa un rato a pregunta e non a contesta directamente.

—Cando comezou a guerra en 2014 eu vía o que pasaba pola tele. Pensaba que esaxeraban, non podía crer que se dispararan tiros e morrera xente todos os días (pausa). A invasión é como o que vemos nas películas, cunha gran diferenza: na pantalla os malos morren e os bos sobreviven e gañan.

—E o futuro, como o ves?

Non quero quedar toda a vida a traballar no campo, pero non sei que hei facer, non o teño decidido. Sobre a guerra, non teño nin idea de como ha rematar. Meu tío está na fronte, el di que se a contraofensiva segue así de mal a única solución será chegar a un acordo de paz, senón cando eu teña 18 anos terei que ir loitar.

Fe de erratas: na crónica publicada o mércores 2 de agosto a grafía correcta para a cidade natal de Zelensky debería ter sido Krivii Rig. Krivoi Rog tamén é correcto pero é o nome en Ruso e a RAG recomenda usar as adaptacións ao galego da toponimia ucraína. En todo caso nunca sería Krivoi Rig, unha mestura dos dous idiomas, algo así coma Sangenjo. Desculpas.