Sánchez mantiene el pulso: sin acuerdo sobre Gibraltar, España vetará el Brexit

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que mantiene su veto sobre el acuerdo del Brexit por falta de garantías sobre Gibraltar y ha opinado que, a menos que se alcance un consenso, lo más probable es que no se celebre el Consejo Europeo previsto para el domingo.

"Si no hay acuerdo, lo que va a ocurrir es que el Consejo Europeo muy probablemente no se celebre, es evidente", ha dicho Sánchez durante una rueda de prensa en la residencia del embajador español en La Habana, en el tramo final de su visita oficial a la isla en la que, sin embargo, él y su equipo han tenido que seguir también de cerca las negociaciones en Bruselas.

"Las garantías aún no son suficientes, y por tanto España mantiene el veto al acuerdo", ha insistido el jefe del Ejecutivo. Fuentes del Gobierno habían avanzado poco antes que consideraban insuficiente la última propuesta de Reino Unido en la que Londres se comprometía a reconocer que ningún acuerdo entre Reino Unido y la UE se aplicará a Gibraltar sin el acuerdo de España.

España quiere que tanto el Tratado que consagra el acuerdo de salida de Reino Unido de la UE como la declaración política sobre la relación futura dejen claro que ningún acuerdo sobre la relación futura se aplicará a territorio de Gibraltar sin el consentimiento previo de España.

LA POSTURA DE MAY, INAMOVIBLE. La primera ministra británica, Theresa May, manifestó hoy que, a pesar de las quejas expresadas por España, no cambiará su postura respecto a Gibraltar en su acuerdo del brexit y reconoció que se encuentra centrada en recabar el apoyo de los diputados a ese pacto en la Cámara de los Comunes.