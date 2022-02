Sánchez: "La violación del derecho internacional no debe quedar impune"

La mayoría de gobiernos y líderes mundiales, con algunas excepciones, condenaron el ataque ordenado este jueves por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, contra Ucrania, que amenaza la estabilidad y la seguridad en Europa.

Sánchez: "La violación del derecho internacional no quedará impune"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de que la "violación flagrante" del derecho internacional practica por Rusia con su ataque a Ucrania "no debe quedar impune".

En una declaración institucional tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha presidido el rey en el Palacio de la Zarzuela, Sánchez ha garantizado que España defenderá la legalidad internacional y se "desvivirá por restablecer la paz".

El jefe del Ejecutivo ha calificado de "inaceptables", "injustas" y "muy graves" las acciones militares de Rusia, "una potencia nuclear –ha dicho– que ha violado la legalidad internacional, ha comenzado la invasión de un país vecino y ha amenazado con represalias a cualquier nación que socorra al país agredido".

A su juicio, además de ser una violación flagrante del derecho internacional y de la soberanía internacional e integridad territorial de Ucrania, "es un ataque frontal a los principios y valores, por encima de todos ellos el de la paz, que han proporcionado a Europa años de estabilidad y prosperidad".

Ha recalcado que esta crisis afecta a equilibrios que van mucho más allá de los países involucrados directamente y tendrá consecuencias de gran alcance.

Sánchez ha destacado que España y la UE ha subrayado que comparten valores que serán los que se seguirán en esta crisis, como la paz, el respeto a la legalidad internacional, la solidaridad y la cooperación humanitaria.

"España defenderá la legalidad internacional. España se desvivirá por el restablecimiento de la paz. España se mostrará solidaria con las poblaciones afectadas por este conflicto", ha aseverado antes de afirmar que se ha de intentar frenar cuanto antes esta agresión.

A ello ha dicho que se dirige un primer paquete de sanciones aprobado por la UE porque el Gobierno de Vladimir Putin debe saber que sus acciones "no pueden quedar, no deben quedar impunes".

Biden: "Solo Rusia es responsable de la muerte que esta guerra traerá"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acusó a Putin de lanzar un ataque "no provocado e injustificado" contra Ucrania y de apostar por una "guerra premeditada" que provocará una "catastrófica pérdida de vidas y sufrimiento". "Solo Rusia es responsable de la muerte y la destrucción que este ataque traerá", subrayó.

Biden habló esta noche con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, y le prometió que trabajará por conseguir la condena internacional contra el ataque Rusia, además de "severas sanciones" contra Moscú por esta intervención militar.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó este jueves la agresión rusa y expresó la solidaridad de España "con el Gobierno y el pueblo ucraniano". "Permanezco en estrecho contacto con nuestros socios y aliados de la Unión Europea y Otan para coordinar nuestra respuesta", agrega.

España, deficitaria en cereales, importa anualmente casi el 30% del maíz que necesita de Ucrania

España, deficitaria en cereales, importa anualmente casi el 30% del maíz que necesita de Ucrania, según los datos de la organización agraria Asaja, que ha señalado que a las graves consecuencias de pérdidas en vidas humanas, habrá que añadir los efectos que para la economía europea y mundial tendrá el conflicto.

"El sector agrario español será, sin duda, uno de los damnificados. Nuestras importaciones de cereales y girasol, así como de medios de producción básicos como abonos y fertilizantes, se resentirán gravemente, lo que implicará un nuevo encarecimiento de los costes de producción para el sector", ha señalado.

Además del maíz, el 60% de las compras españolas en el exterior de aceite de girasol también proceden de Ucrania, así como el 17% del trigo, el 31% de las tortas de aceites vegetales y el 15,4% de leguminosas grano.

"Ucrania es, hoy por hoy, el granero de Europa en lo que a cereales se refiere y el primer productor mundial de semillas, harinas y aceites de girasol. De igual manera, el gas y el petróleo ucranianos son la base para la producción de abonos y fertilizantes para toda Europa y el conflicto armado tendrá consecuencias de peso para el comercio comunitario, con un importante incremento de precios, y desde luego para el sector agrario español aquejado de una importante crisis de rentabilidad", ha señalado Asaja.

Borrell: "No es nuestra guerra, pero es nuestra seguridad"

El Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha advertido hoy de que la agresión de Rusia a Ucrania "no es nuestra guerra, pero es nuestra seguridad" y, por lo tanto, es también una "agresión" contra Europa.

Borrell ha realizado estas afirmaciones en declaraciones a RTVE, recogidas por Europa Press. Ha explicado que la Unión Europea no está implicada directamente porque no la están invadiendo ni tampoco sus tropas están combatiendo.

Sin embargo, ha advertido de que cuando una potencia nuclear como Rusia invade masivamente a un país vecino y al mismo tiempo amenaza a cualquiera que quiera intervenir, con utilizar su armamento nuclear contra ellos, se está "ante un momento crítico de la historia". "Estamos otra vez con la Ley del más fuerte y ante una potencia que no duda en amenazar con el uso del arma nuclear", ha precisado.

Por este motivo, ha añadido, se puede decir que "no es nuestra guerra, pero es nuestra seguridad" porque Europa hay "una guerra de verdad" a las puertas de Europa y no se sabe a dónde va a llegar.

Los obispos españoles: "¡Nunca más a la guerra!"

Los obispos españoles se han mostrado "consternados" por la ofensiva militar lanzada esta madrugada por Rusia contra Ucrania, han pedido que "cese la guerra" y han invitado a los españoles a unirse a la jornada de ayuno y oración por la paz, convocada por el Papa Francisco.

"Una guerra es una tragedia para la humanidad; somos hermanos. Estoy consternado por las noticias que llegan de Ucrania. Rezo por la paz, como también lo hacen los fieles de Archidiócesis de Madrid y del Ordinariato. ¡Nunca más la guerra!", ha clamado en redes sociales el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

Asimismo, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, se ha unido a la oración del Papa Francisco por la paz en Ucrania y a su llamamiento a los gobernantes "para que hagan un examen de conciencia delante de Dios, que es Dios de la Paz y no de la guerra; que es Padre de todos y no solo de algunos, que nos quiere hermanos y no enemigos".

Manifestaciones de ucranianos en España por la paz

Un grupo de ucranianos se ha manifestado este jueves, con banderas y pancartas, frente a la Embajada de Rusia en Madrid, gritando consignas como "¡Rusia agresor!" y "¡Putin fascista!" tras el ataque militar ruso sobre Ucrania.

"La gente ha perdido el miedo, la situación ha llegado a tal punto que la gente está preparada para luchar, no hay marcha atrás", ha contado a Efe Vitali, uno de los manifestantes, que, según ha dicho, antes pensaba que este conflicto se podría frenar.

Vasili, otro de los asistentes, ha pedido a la Unión Europea "apoyo" a los ucranianos e implicación a los líderes políticos de todo el mundo para acabar con el conflicto y evitar -ha dicho- la muerte de rusos y ucranianos. "Somos gente de paz", ha remarcado.

A su juicio, el presidente ruso, Vladímir Putin, quiere "sangre" y es "culpable" de la escalada militar. "Solo quiere robar y atacar otros países", ha dicho este manifestante.

Este jueves también se han manifestado cerca de medio centenar de ucranianos frente al consulado ruso de Barcelona con proclamas contra la guerra tras el inicio de la agresión militar a Ucrania ordenada por el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

En Málaga, entre lágrimas de preocupación e indignación por el ataque de Rusia a Ucrania tras la operación militar llevada a cabo esta madrugada contra ese país, ucranianos residentes en España se han unido este jueves en una iglesia para implorar por la paz.

Cataluña ofrece alojar en albergues a más de 500 ucranianos que están en su territorio

La consellera de Acción Exterior y Gobierno Abierto de la Generalitat, Victòria Alsina, ha asegurado que el Govern alojará en albergues de la red de la Generalitat a ucranianos que están de visita en Cataluña y que no pueden regresar por el ataque ruso, y ha estimado que serán entre 500 y 600 personas en los próximos días.

Lo ha explicado en declaraciones a los medios después de reunirse con el cónsul general de Ucrania en Barcelona, Vorobyov Artem, por la situación generada con el ataque de Rusia, que la consellera ha condenado de forma "rotunda".

Alsina se ha puesto a disposición de todos los catalanes que se encuentran en Ucrania "para ofrecerles información y cualquier tipo de ayuda que necesiten", y ha detallado que por ahora no se ha dado orden de evacuación.

En Galicia viven 792 ucranianos y 779 rusos

Más de 112.000 ucranianos viven en España y casi el 56 por ciento de ellos residen en tres autonomías: Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2021. En Galicia viven 792 ucranianos y 779 rusos

Una cifra superior a los 79.485 rusos que están empadronados en nuestro país, de los que un 60 por ciento lo están en Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Esta madrugada Rusia ha lanzado una operación militar a gran escala contra Ucrania, una acción que ha condenado España y de cuya evolución están también pendientes los ciudadanos de ambos países que viven en territorio español.

Respecto a los ucranianos, la comunidad con más residentes de esa nacionalidad es Madrid, con 23.352, por delante de Comunidad Valenciana (21.780), Andalucía (17.414) y Cataluña (13.619).

Más alejadas de esas cifras se sitúa las comunidades de Murcia (7.433) y Castilla-La Mancha (3.947).

En cuanto a los rusos, de la cifra total de residentes en España 25.093 viven en Cataluña, 22.264 en la Comunidad Valenciana, 14.172 en Andalucía, 4.715 en Madrid y 4.148 en Canarias.

Consejo de seguridad

El rey Felipe VI presidirá este jueves en el Palacio de la Zarzuela una reunión del Consejo de Seguridad Nacional a la que asistirá el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, para analizar la situación en Ucrania tras el ataque de Rusia.

El Ejecutivo ha informado de esa reunión en un comunicado en el que condena el ataque, que ha provocado la suspensión de la agenda de los reyes y de Sánchez y, por tanto, la cancelación de la Conferencia de Presidentes prevista para el viernes en La Palma y el acto de esta tarde en homenaje al pueblo de esta isla.

La reunión del Consejo de Seguridad que presidirá Felipe VI se ha convocado para las 12.00 horas.

El Gobierno considera que el ataque de Rusia tiene "una gravedad inédita" y es "una violación flagrante del derecho internacional que pone en riesgo la seguridad global y la estabilidad".

Por ello, exige el cese inmediato de las hostilidades antes de que se multiplique el número de víctimas, así como el retorno de las tropas al territorio internacionalmente reconocido de la Federación Rusa.

"En estas horas tan difíciles queremos reiterar también nuestro apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Ucrania, así como mostrar todo nuestro respaldo y solidaridad con el pueblo ucraniano", señala el comunicado del Ejecutivo.

Añade que el Gobierno está coordinado con los socios de la Unión Europea y aliados de la Otan para dar una respuesta "adaptada a la gravedad de la actuación ilegal de la Federación Rusa".

Para analizar esa respuesta, Sánchez asistirá esta tarde a Bruselas a una reunión extraordinaria del Consejo Europeo.

NÚÑEZ FEIJÓO. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "el futuro de Europa y del mundo es preocupante", tras el ataque militar de Rusia a Ucrania.

En un mensaje en sus redes sociales el presidente gallego muestra su solidaridad al pueblo ucraniano y respalda a la Unión Europea "en la defensa del legado de democracia y paz que queremos dejarle a nuestros hijos".

Reacciones internacionales

China pidió "a todas las partes implicadas que mantengan la calma para evitar que la situación se salga de control", según indicó la portavoz de Exteriores Hua Chunying en rueda de prensa.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, condenó el "ataque bárbaro" de Rusia, anunció nuevas sanciones europeas contra "sectores estratégicos" de ese país, incluido el bloqueo de sus bancos al mercado europeo, y advirtió a Moscú de que la Unión Europea no permitirá que "derribe la arquitectura de seguridad" en el continente.

Para el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, estas "son las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial", ya que "una potencia nuclear importante ha atacado un país vecino y está amenazando con represalias a cualquier otro estado que pueda acudir a su rescate".

-El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a Rusia que suspenda "inmediatamente" sus operaciones militares en Ucrania, que calificó de "guerra". "Francia condena firmemente la decisión de Rusia de hacer la guerra a Ucrania. Rusia debe poner inmediatamente a sus operaciones militares", afirmó.

El canciller alemán, Olaf Scholz, condenó el ataque, que calificó de "ruptura flagrante del derecho internacional" que "no puede ser justificada bajo ningún concepto", al tiempo que su gobierno ofreció "apoyo masivo", tanto a Polonia como a otros países vecinos europeos, en la acogida del previsible flujo que se derivará de la acción militar rusa.

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que "Occidente no se quedará a la espera" mientras Rusia ataca Ucrania, en una conversación con el presidente de este país, Volodymyr Zelensky, tras el inicio de la ofensiva rusa.

También el primer ministro italiano, Mario Draghi, condenó el ataque y lo tachó de "injustificado e injustificable". "Italia está cerca del pueblo y las instituciones ucranianas en este momento dramático", añadió Draghi.

Austria condenó de forma enérgica el ataque y demandó que Moscú detenga de forma inmediata estas hostilidades contra Ucrania que "nuevamente suponen una violación flagrante de su integridad territorial y soberanía", indicó el canciller austríaco, el conservador, Karl Nehammer.

El presidente polaco, Andrzej Duda, condenó el ataque ruso y pidió una "respuesta conjunta" de la Otan, además de convocar una reunión del Consejo Nacional de Seguridad.

El ministro neerlandés de Exteriores, Wopke Hoekstra, advirtió este jueves, en una “fuerte condena” a la ofensiva rusa a Ucrania, que Moscú “pagará un alto precio” por lo que calificó de un “acto de guerra” contra Kiev.

La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, se mostró "consternada" por la "agresión rusa contra Ucrania" y aseguró que se está repitiendo "el mismo guion que llevó a la ocupación del 20 % del territorio" georgiano, cuando Moscú reconoció en 2008 la independencia de las secesionistas Abjasia y Osetia del Sur, paso que llevó a la ruptura de relaciones entre Georgia y Rusia.

El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, condenó el ataque militar lanzado por Rusia contra Ucrania, y abogó por que la comunidad internacional tome represalias contra el Kremlin.

El Gobierno de Hungría afirmó hoy que "la guerra es el peor escenario posible" y mostró su apoyo a la soberanía de Ucrania, aunque sin condenar explícitamente el ataque lanzado hoy por Rusia contra ese país.

El ministro búlgaro de Defensa, Stefan Yanev, respaldó hoy la tesis rusa de que su ataque a Ucrania es sólo una "operación militar" y que hay que evitar frivolizar y "exagerar" al usar la palabra "guerra", aunque posteriormente el presidente Rumen Revev calificó de "inaceptable" y de "desafío a la seguridad europea" el ataque.

Los gobiernos de Letonia, Lituania y Estonia apelaron hoy al artículo 4 de la OTAN, que prevé consultas inmediatas entre los aliados, al tiempo que alertaron contra la "previsible" campaña de desinformación y ciberataques rusos. "Tenemos que estar preparados ante una impredecible ola migratoria, ciberataques y campaña de desinformación por parte rusa", dijeron.

El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, condenó enérgicamente hoy la invasión rusa, responsabilizó exclusivamente a Moscú de la agresión y la llamó a detener su ataque.

El presidente finlandés, Sauli Niinistö, manifestó hoy su "conmoción" y "más severa condena" ante el ataque ruso, país al que expresó su "absoluta solidaridad".

El primer ministro australiano, Scott Morrison, condenó este la "brutal invasión" y anunció la segunda ronda de sanciones contra individuos e instituciones rusas vinculadas a este ataque. "Rusia ha elegido una guerra", dijo Morrison.

La India afirmó este jueves estar "observando de cerca la situación" en Ucrania, evitando condenar la acción de un aliado estratégico en materia de defensa y de equipamiento militar y anunció que el foco de atención del país asiático es garantizar la seguridad de sus nación.

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, condenó la "invasión" rusa de Ucrania, acusó a Moscú de "usar la fuerza" para cambiar el orden establecido y anunció que su Gobierno responderá a esta acción con "medidas coordinadas" con la comunidad internacional.

"El uso de las fuerzas armadas causante de bajas humanas no puede justificarse bajo ninguna circunstancia. Deben garantizarse la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Ucrania", dijo el presidente surcoreano, Moon Jae-in.

El Gobierno de Nueva Zelanda condenó el ataque "injustificado" de Rusia e indicó que habla con otros países para emitir una "respuesta conjunta". "Nueva Zelanda condena inequívocamente este ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania", apuntó la ministra neozelandesa de Exteriores, Nanaia Mahuta.

El emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani, pidió a todas las partes que ejerzan moderación y resuelvan la disputa a través del diálogo constructivo y métodos diplomáticos, así como la solución de disputas internacionales por medios pacíficos, y que no tomen ninguna medida que conduzca a una mayor escalada".

Los aliados de la OTAN invocan el artículo 4 tras sentirse amenazados

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan) "no intervendrá" directamente en Ucrania, pero actuará con un papel "disuasorio" en países vecinos socios de la coalición, afirmó hoy el primer ministro portugués, António Costa.

El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la Otan, mantuvo este jueves una reunión bajo el artículo 4 de la Alianza, que se activa cuando uno de los países miembros se siente amenazado.

El paso se dio tras la invasión rusa de Ucrania en la madrugada del jueves.

“Hoy hemos mantenido consultas bajo el artículo 4 del Tratado de Washington. Hemos decidido, de acuerdo con nuestra planificación defensiva para proteger a todos los Aliados, tomar medidas adicionales para fortalecer aún más la disuasión y la defensa en toda la Alianza. Nuestras medidas son y seguirán siendo preventivas, proporcionadas y no escalatorias”, indicó el Consejo del Atlántico Norte en un comunicado.

El artículo 4 del Tratado de Washington, documento que constituyó la Otan, indica que los miembros de la Alianza se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de alguno de ellos se viera amenazada.

Los gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia ya habían anunciado su intención de pedir la activación del artículo 4.

Los aliados aseguraron en el comunicado que las acciones de Rusia plantean una “grave amenaza” a la seguridad euroatlántica y “tendrán consecuencias geoestratégicas”.

“La Otan seguirá tomando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y defensa de todos los aliados. Estamos desplegando fuerzas defensivas terrestres y aéreas adicionales en la parte oriental de la Alianza, así como activos marítimos adicionales”, constataron.

Agregaron que han incrementado la disposición de sus fuerzas “para responder a todas las contingencias”.

“Pedimos a Rusia que cese de inmediato su acción militar y retire todas sus fuerzas de y alrededor de Ucrania, respete al completo el Derecho humanitario internacional y permita el acceso y la asistencia humanitarios seguros y libres a todas las personas que lo necesiten”, subrayaron.

El Consejo del Atlántico Norte “condenó en los términos más enérgico posibles el horripilante ataque de Rusia sobre Ucrania, que es totalmente injustificado y no ha sido provocado”.

Igualmente, instó a Rusia “en los términos más enérgicos” a que “se aparte del camino de violencia y agresión que ha elegido”.

“Los líderes de Rusia deben asumir toda la responsabilidad por las consecuencias de sus acciones. Rusia pagará un precio económico y político muy alto. La Otan continuará coordinándose estrechamente con las partes interesadas relevantes y otras organizaciones internacionales, incluida la Unión Europea”, aseveró.

Precisó que sus pensamientos están con los fallecidos y heridos, y con “la población de Ucrania”.

También condenaron a Bielorrusia por permitir el ataque, ya que desde ese país han entrado algunas de las tropas en Ucrania.

Afirmó que el “renovado ataque” es “una grave violación del Derecho Internacional" y constituye “un acto de agresión contra un país independiente y pacífico”.

La Otan resaltó su apoyo a la población ucraniana y a su presidente, parlamento y gobierno “legítima y democráticamente elegidos”, así como a la integridad territorial y soberanía del país.

Asimismo, reiteró su condena a la decisión rusa de reconocer la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk y advirtió de que los aliados “nunca aceptarán este reconocimiento ilegal”.

Recordó que durante la crisis actual, la Otan, sus miembros y sus socios “han hecho todo el esfuerzo para seguir la diplomacia y el diálogo con Rusia” y afirmaron que ha sido “Rusia y solo Rusia la que ha elegido la escalada”.

Los aliados destacaron que es “incuestionable” su compromiso con el artículo 5 de la Otan, según el cual un ataque contra un país de la Alianza equivale a un ataque contra todos ellos, por lo que es obligatorio responder. Sin embargo, ese principio no se aplica a Ucrania, que no forma parte de la Otan.