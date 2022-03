Sábado en Kiev

Cando estás metido na guerra perdes a perspectiva de moitas cousas, unha delas son os días da semana: todos son iguais. Eu sei que estamos en finde porque as voces dos presentadores que teño do outro lado do pinganiño son distintas. Pero hoxe ademais porque foi un día tranquilo. Demasiado tranquilo. Xa falei do inquietante que é o silencio na guerra, pois imaxinade como o é a tranquilidade. Normalmente significa que o inimigo se está a preparar para algo. Tan tranquila foi a noite que até nos deu tempo de tomarmos un café nunha cafetería, a primeira aberta desde que estou aquí, iso sí, para dar con ela tes que saber ben do sitio porque está ben agochada. Grazas a Yaric, o operador de cámara que está traballando conmigo estes días e que coñece todos os recunchos da cidade e que nos levou ao café Kashtan, non sabedes que alegría poder ver un café aberto.

Pasamos a mañá no parque de Volodimir. Desde alí tiñamos unhas boas vistas sobre o río Dniéper e do outro lado da cidade para facermos os directos. Vimos nenos, si, nenos brincando nos bambáns, 4 ou 5 en toda a mañá, pero abondan para alegrarlle a un o día. No parque ademais desas dúas familias que se atreveron a achegarse había algunha persoa maior paseando e os militares e as defensas civís da cidade que nos indicaron cara onde podiamos enfocar e onde non. A maior parte da cidade quere, precisa estar oculta aos obxectivos da televisión, é normal, están a defenderse dun inimigo brutal e non se lle pode dar información, mesmo nun simple plano dun directo, que poida afectar á súa defensa. Malia que sempre impón que se che acheguen militares cubertos e armados, na meirande parte dos casos fano amablemente, pídennos a acreditación, tírannos unhas fotos, dinnos cara onde podemos enfocar e marchan, moitas veces dando as grazas polo noso traballo. Kiev é unha cidade preciosa, maxestuosa, limpísima. Mesmo nestes duros momentos de guerra é difícil atopar unha soa cabicha no chan. Tanta limpeza e civismo poden ser un problema. Tantas horas no mesmo sitio ás veces fan que a un lle entren necesidades, e aquí, crédeme, non te atreves a facer o que farías en calquera das nosas cidades —nun parque baleiro de xente e contra unha árbore, non me entendades mal—. Nótase que aquí serías un paria. E non había solución, en media hora entraba en directo, e non aguantaba. Dei grazas a que a uns 200 metros atopei unha trincheira con baño no que puiden desafogar. Na guerra si, pero sempre civilizado. O exemplo, que sei que perdoaredes, ilustra ben o comportamento que polo xeral teñen connosco os militares ucraínos.

Ter a Yaric de compañeiro é unha gran sorte. Conseguíu levarnos a un caixeiro con cartos, iso si o tope para sacar 1.000 grivnas, que son pouco máis de 20 euros. E ademais levounos xantar, máis ben cear porque eran as cinco da tarde, a outro deses lugares que ou coñeces ou pasas sen te decatar da súa existencia. O meu primeiro xantar quente dende que deixei Leópolis hai unha semana. Foi sábado, mañá —hoxe para vós que me ledes— será domingo, e ou moito me equivoco ou neste caso trala calma virá a treboada. Oxalá me equivoque. Remato a crónica e soan as bucinas antiáreas, son as 23.00 horas nesta cidade que hoxe descrubrín un pouco mellor.