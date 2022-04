Moscú anuncia la rendición de un millar de ucranianos en Mariúpol

Moscú afirma que un millar de soldados ucranianos se han rendido en Mariúpol

El ministerio ucraniano de Defensa afirmó este miércoles "no tener informaciones" acerca de la presunta rendición de 1.026 militares del país en la asediada ciudad de Mariúpol, de la que han informado fuentes rusas. "Desconocemos esas informaciones", aseguró un portavoz de Defensa, en un mensaje difundido por el portal Kyiv Independent.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en su parte matutino que depusieron las armas y se entregaron prisioneros 1.026 militares ucranianos de la 36 Brigada de Infantería de Marina.

La estratégica ciudad portuaria ucraniana lleva bajo el asedio ruso desde hace seis semanas. Su alcalde, Vadym Boychenko, estima que desde el inicio de la invasión rusa, el 24 de febrero, unos 21.000 civiles han muerto en la ciudad portuaria como consecuencia de los combates.

Since yesterday, #Russian Telegram channels reported on hundreds of surrendering #Ukrainian Marines. However, the video shows no more than two dozen people in unmarked uniforms. pic.twitter.com/AKiF3AOAwK — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022

Exhuman 15 cadáveres más de una fosa común de Bucha

Las autoridades ucranianas han exhumado este miércoles quince cadáveres más de una fosa común que se encuentra en el patio de la iglesia de San Andrés, en Bucha, localidad donde las tropas rusas cometieron supuestos crímenes de guerra. Un equipo de investigadores ucranianos ha desenterrado los quince cuerpos, muchos de los cuáles habían sido ejecutados, dijo a Efe la asesora del alcalde de Bucha, Mijailiya Skoryk, desde el lugar de los hechos.

No sabemos hasta el momento el número total de muertos que se encuentran aún en la fosa común”, dijo la asesora del alcalde, que aseguró que por ahora en el patio de la iglesia se han encontrado “dos o tres fosas”.



Añadió que las autoridades han conseguido exhumar ya más de 70 cadáveres, que están siendo analizados por los expertos para determinar si las tropas rusas cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad.



La ocupación rusa de Bucha se saldó con más de 400 civiles muertos, según las autoridades, y sus cuerpos han sido encontrados en sótanos, pisos particulares, en fosas o tirados en la calle.

The invaders came with their "peace" to the village of #Mikhailovka in #Donetsk region. As a result of the shelling many houses were destroyed.



A 77-year-old man miraculously survived but his puppy was covered in debris. Rescuers were able to pull the puppy out from the rubble. pic.twitter.com/AnXR2Q3bC3 — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022

La UE aprueba 500 millones más para financiar el envío de armas a Ucrania

La Unión Europea aprobó este miércoles 500 millones de euros más para financiar el envío de armas a Ucrania, por lo que desde que empezó la invasión rusa los países europeos han destinado ya 1.500 millones a este objetivo.

El dinero proviene del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), que se nutre de aportaciones de los Estados miembros al margen del presupuesto comunitario y servirá para financiar la entrega de armamento letal con objetivos defensivos, así como equipos de protección para el ejército ucraniano, combustible y botiquines.

El Kremlin califica de "inaceptable" que Biden acuse a Rusia de "genocidio"

El Kremlin calificó de "inaceptable" que el presidente de EE UU, Joe Biden, acuse a las tropas rusas de cometer "genocidio" en la campaña militar que Rusia inició hace siete semanas en Ucrania. "Estamos totalmente en desacuerdo con las declaraciones y consideramos inaceptables los intentos de distorsionar la situación", dijo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

#Russian propagandists faked a video and overlaid it with @BBCNews-style credits to blame #Ukraine for the rocket attacks on civilians in #Kramatorsk. Now this video is being actively rebroadcast by pro-Kremlin propagandists.



There is no such video on the official BBC website. pic.twitter.com/R8cdKubC8O — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2022

La morgue de Dnipro guarda 1.500 cadáveres de soldados rusos sin reclamar

La morgue de la ciudad ucraniana de Dnipro, en el centro del país, guarda los cuerpos de más de 1.500 soldados rusos que aún no han sido reclamados por su país, aseguró el alcalde de la ciudad, Mykhailo Lysenko. En una entrevista con el medio ucraniano Nastoyaschee Vremya, Lysenko pide a las "madres rusas que se lleven los cuerpos" de sus hijos muertos en los enfrentamientos con el Ejército de Ucrania desde que empezó la invasión el pasado 24 de febrero, informa el diario local Pravda.

"Ahora hay más de mil quinientos soldados rusos muertos en la morgue de Dnipro, a quienes nadie quiere llevarse. Están guardados en cámaras frigoríficas", agregó el edil ucraniano. "Esperamos que algunas de las madres rusas puedan venir a recoger a sus hijos, a quienes criaron toda su vida. Ya tenemos cuatro cámaras frigoríficas llenas de cuerpos de soldados rusos", reiteró Lysenko, antes de recordar que no importa de dónde sean los fallecidos, lo que importa es que "son los hijos de alguien".

Dnipro (Dnipropetrovsk) es la cuarta ciudad más poblada de Ucrania y se encuentra a orillas del rio Dniéper, que cruza el país de norte a sur.

Finlandia decidirá sobre su ingreso en la Otan en "semanas"

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, reiteró este miércoles que su país tomará una decisión sobre un hipotético ingreso en la OTAN, país del que es aliado pero no miembro, en el plazo de "unas semanas".



"Creo que nuestro proceso va a ser bastante rápido, hablamos de semanas, no de meses", dijo hoy en Estocolmo Marin en rueda de prensa conjunta con su homóloga sueca, la también socialdemócrata Magdalena Andersson.

El Gobierno de Finlandia prevé tensiones en su frontera con Rusia como consecuencia de un futuro ingreso en la Otan, pero considera que mantener el "statu quo" en el contexto de la invasión rusa de Ucrania conlleva también riesgos.

La ESA también suspende su cooperación lunar con Rusia

La Agencia Espacial Europea (ESA) decidió este miércoles suspender su cooperación con Rusia en el envío de las misiones Luna-25, 26 y 27, al considerar que, igual que con el programa de exploración de marte Exomars, las sanciones decretadas a ese país imposibilitan el trabajo conjunto.



"La agresión rusa contra Ucrania y las sanciones resultantes suponen un cambio fundamental de circunstancias y hacen imposible que la ESA lleve a cabo la cooperación lunar planeada", apuntó el organismo europeo al término de la reunión de su Consejo.

Denuncian que Rusia usa crematorios móviles para eliminar pruebas de crímenes

Las tropas rusas pretenden eliminar cualquier tipo de prueba que confirme que han cometido crímenes de lesa humanidad en Ucrania y para ello emplean crematorios móviles, especialmente en la ciudad de Mariúpol, para no dejar rastro de sus atrocidades, aseguró el servicio de inteligencia ucraniano. En un mensaje que reproduce en su cuenta de Telegram el ayuntamiento de esta ciudad portuaria, los servicios de inteligencia ucranianos aseguran que "el liderazgo de Rusia ha ordenado la destrucción de cualquier evidencia de los crímenes de su ejército en Ucrania". "Después del genocidio internacional generalizado del pueblo ucraniano en Bucha, en la región de Kiev, las tropas rusas comenzaron a utilizar crematorios móviles en Ucrania", agregan.