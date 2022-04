Rusia prohíbe la entrada a Boris Johnson mientras refuerza sus ataques en Ucrania

El ejército ruso parece haber reforzado sus ataques en Ucrania, las sirenas antiaéreas se escucharon en buena parte del país y, según medios locales, en Kiev y el Liev se han registrado fuertes explosiones. Las autoridades regionales reportaron tres ataques aéreos rusos en la región de Kiev a lo se suman otros bombardeos registrados en el este de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso había anunciado, tras el hundimiento de su buque insignia Moskva, que incrementaría los ataques. El Moskva, según el Ministerio de Defensa ucraniano, fue alcanzado por un torpedo lo que llevó a su hundimiento.

Una portavoz del ejército ucraniano aseguró que, en contra de lo que han afirmado las autoridades rusas, la tripulación, formada por 500 personas, no pudo ser rescatada. Esto último, sin embargo, no ha sido confirmado por ninguna fuente independiente.

El Moskva era el buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro y, juntos con otros buques, había participado en el bloqueo al puerto de Mariúpol, donde se libran duros combates desde hace semanas.

"Somos conscientes de que los ataques contra nosotros aumentarán y que el enemigo intentará vengarse", dijo un portavoz de las Fuerzas Armadas del sur de Ucrania, relacionando el incremento de los bombardeos con el hundimiento del buque ruso.

This is what #Mariupol looks like today pic.twitter.com/la5Vyzr9dm