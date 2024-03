Rusia declara terrorista al ajedrecista Garry Kasparov

Las autoridades rusas incluyeron en la lista de extremistas y terroristas al exiliado ajedrecista Garry Kasparov, campeón del mundo entre 1985 y 2000. La respectiva información apareció este miércoles en la web de Rosfinmonitoring, supervisor financiero ruso.

El pasado diciembre, Rusia también declaró terrorista y extremista a Borís Akunin, uno de los escritores contemporáneos más leídos en Rusia, muy crítico con la guerra en Ucrania.

Kasparov, que reside en Estados Unidos desde hace más de diez años, es uno de los opositores en el exilio más duros con el Kremlin.

Hace dos semanas, tras conocerse la muerte en prisión del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, Kasparov no dudó en acusar de la misma al presidente ruso, Vladímir Putin. "Putin es el asesino de Navalni", escribió en X.

Putin is Navalny's killer, make no mistake, but there is blame enough to share. First, the Russians who failed to match Alexei's courage to end Putin's dictatorship and war. Some of us tried, and he marched with us in numbers that seem a fantasy now. But it wasn't enough.