Rusia convierte poco a poco Severodonetsk en un nuevo Mariupol

La aceleración de la ofensiva rusa en Donbas amenaza con convertir a Severodonetsk, bastión ucraniano clave para envolver a las tropas ucranianas en la región de Donetsk, en una segunda Mariupol, donde según Petro Andriushchenko, asesor de la alcaldía, han muerto 22.000 personas desde el inicio de la guerra.

"Las tropas rusas han decidido destruir completamente Severodonetsk, simplemente la están borrando de la faz de la Tierra", dijo en un vídeo Serhiy Gaidai, gobernador de la región de Lugansk. Según el dirigente local, la intensidad de los ataques ya no permite evacuar a las más de 10.000 personas que aún permanecen en la urbe, que llegó a tener en el pasado a más de 100.000 habitantes.

En la actualidad, las fuerzas rusas concentran prácticamente todos sus esfuerzos en los intentos de rodear al ejército ucraniano en Lugansk y avanzan lentamente en Donetsk, según representantes de Kiev. "De momento, estamos resistiendo", dijo el asesor del Ministerio del Interior, Vadym Denysenko.

Según el asesor presidencial ucraniano, Oleksei Arestóvich, que ofrece a diario declaraciones sobre la situación en el frente, los rusos tratan de cercar Lysychansk y Severodonetsk, otrora uno de los mayores centros industriales del este ucraniano, que pretenden convertir en "un segundo Mariupol".

Arestóvich admitió que la situación de las tropas ucranianas en estos lugares es muy complicada. También el jefe de Lugansk reconoció que la situación en la provincia "empeora cada hora".

Según Gaidai, el futuro del actual avance ruso en Lugansk, donde los rusos controlan ya más del 90% de los territorios, se decidirá esta semana.

"Nuestras tropas tienen que aguantar hasta sábado y domingo, los orcos (en referencia a militares rusos) se cansarán y la situación se puede estabilizar", dijo.

⚡️The head of the #Luhansk regional administration, Serhiy Haidai, showed the destruction in #Severodonetsk, around which there are fierce battles. According to Haidai, the shelling of the city by the #Russian army does not stop, there are casualties. pic.twitter.com/SSYxDrh5Gc