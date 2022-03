Rusia bombardea una escuela con 400 personas y vuelve a usar el misil Kinzhal

El ayuntamiento de Mariúpol (sureste de Ucrania) denunció el bombardeo por parte de fuerzas rusas de una escuela de arte que servía de refugio a 400 personas, entre ellos mujeres, ancianos y niños.

En un comunicado publicado en Telegram se asegura que todavía hay gente entre los escombros y no se dan datos sobre el número de muertos y heridos.

El comunicado acusa a los rusos de cometer crímenes de guerra como ya lo había hecho el presidente Volodomir Zelenski en su alocución nocturna.

"El sitio de Mariúpol pasará a la historia por la responsabilidad rusa en crímenes de guerra. El que los agresores hayan hecho lo que han hecho con una ciudad pacífica es un acto de terror que será recordado en los siglos venideros", dijo Zelenski.

Mariupol after many days of Russian shelling. #RussianWarCrimes

Video: The Guardian pic.twitter.com/k430nDGUAk