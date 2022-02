Directo | Rusia inicia la guerra contra Ucrania

Rusia ha lanzado en la madrugada de este jueves una operación militar a gran escala contra Ucrania, según dijo, para defender a las personas "de abusos" y del genocidio" del Gobierno ucraniano, una acción que ha suscitado ya la condena internacional. El gobierno ucraniano ha dicho que se defenderá ante esta agresión y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le ha prometido a Ucrania "ayuda internacional".

Ucrania informa de al menos ocho muertos y una decena de heridos en las primeras horas de la invasión rusa al país, según informó el asesor del Ministerio del Interior, Antón Gueraschenko. "Una mujer y un niño resultaron heridos en la región de Konopot, donde ardió un auto. En la ciudad de Podolsk de la región de Odesa, siete muertos, siete heridos y 19 desaparecidos a consecuencia de un bombardeo. En la ciudad de Mariúpol, región de Donetsk, hay un muerto y dos heridos", informó en su canal de Telegram.

Las tropas rusas también atacaron las unidades de la 17 Brigada de Tanques de Kryvyi Rih, en la región de Dniepropetrovsk, una unidad militar en Krasnopilia, región de Sumy, y un puente sobre el río Inhulets, afluente del Dniéper, señaló. Guersaschenko añadió que en el distrito Mykolaiv, al nordeste de Odesa, una persona resultó herida durante un ataque contra un aeródromo militar, mientras que en Semyjatky, distrito de Jersón, murió un joven de 17 años.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el comienzo de una operación militar en este de Ucrania que justificó en la protección de las personas de los "abusos y del genocidio" que dijo que son objeto por parte del Gobierno ucraniano desde hace ocho años.

"Las repúblicas populares de Donbass se acercaron a Rusia con una solicitud de ayuda. En relación con esto (...) tomé la decisión de realizar una operación militar especial. Su objetivo es proteger a las personas que son objeto de abusos, genocidio del régimen de Kiev durante ocho años, y para ello buscaremos desmilitarizar y desnazificar Ucrania y llevar ante la justicia a quienes cometieron numerosos crímenes sangrientos contra personas pacíficas, incluidos nacionales rusos", dijo Putin en un discurso televisado.

Putin señaló que Rusia no planea la ocupación de territorios ucranianos, pero apoya el derecho de los pueblos de Ucrania a la autodeterminación.

Militares de Bielorrusia han ayudado a Rusia durante unos ataques que "sufrió la frontera estatal ucraniana" en la madrugada de este jueves, informó el Servicio de Fronteras de Ucrania.

Los ataques de tropas rusas "con ayuda de Bielorrusia" han tenido lugar con artillería, equipos pesados y armas de tiro, señala ese órgano en un comunicado publicado en Facebook.

