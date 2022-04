Rusia amenaza con un despliegue nuclear si Suecia y Finlandia entran en la Otan

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, amenazó este jueves con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la Otan. "Habrá que reforzar a la agrupación de fuerzas de tierra, la defensa antiaérea, desplegar importantes fuerzas navales en las aguas del golfo de Finlandia. Y en ese caso ya no se podrá hablar de un Báltico sin armas nucleares. El equilibrio debe ser restablecido", escribió el alto cargo en su cuenta de Telegram.

En plena guerra en Ucrania, Médvedev, exprimer ministro y presidente de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó que para Moscú "no es tan importante cuántos países hay en la Otan, 30 o 32", ya que "dos más, dos menos, por su peso y población, no hacen gran diferencia". Pero hizo hincapié en que si Suecia y Finlandia entran la Otan se duplicará la longitud de la frontera terrestre entre Rusia y la Alianza Atlántica, por lo que recalcó que habrá que fortalecerla.

Medvédev indicó que no tiene sentido pensar que la "operación militar especial" rusa en Ucrania es la culpable de que se plantee el ingreso de Suecia y Finlandia en la Otan. "Esto no es así. En primer lugar, ya antes hubo intentos de arrastrarlos a la Otan, y en segundo, lo que es importante, no tenemos disputas territoriales, como con Ucrania, con esos países", agregó.

El expresidente ruso indicó que la opinión pública de Suecia y Finlandia está dividida casi a partes iguales sobre la necesidad de ingresar en la Otan. "Nadie sensato quiere que aumenten los precios y los impuestos; que aumente la tensión a lo largo de las fronteras, que haya (misiles) Iskander, (armas) hipersónicas y buques con armas nucleares literalmente a un paso de su casa", añadió.

"Vamos a confiar en que se imponga la sensatez de nuestros vecinos norteños. Y si no, como se dice, ellos mismos se lo han buscado", resumió.

Nuevos bombardeos en Járkov

Al menos tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en el último bombardeo ruso sobre la ciudad de Járkov, la segunda más importante de Ucrania, según datos de la Oficina del Fiscal General. Según estas fuentes que cita la agencia local Ukrinform, el bombardeo ocurrido en las últimas horas afectó al distrito de Nemyshlianskyi.

"Según la investigación, el 13 de abril de 2022, militares rusos dispararon contra edificios residenciales en el distrito de Nemyshlianskyi, en Járkov. Tres personas murieron en el bombardeo. Cuatro civiles resultaron heridos", señala el Fiscal. Además, estos ataques también dañaron varias casas y automóviles de civiles en ese distrito.

Las tropas rusas están dirigiendo sus ataques en los últimos días al este del país donde se encuentra precisamente la ciudad de Jarkóv, como paso para adentrarse en la región fronteriza del Donbás.

El Ayuntamiento de Mariúpol asegura que 20.000 civiles han muerto en los ataques

El Ayuntamiento de Mariúpol reitera que cerca de 20.000 civiles han muerto durante los ataques rusos a la ciudad portuaria y teme que el número pueda llegar en los próximos días a los 35.000. "Hace cuatro días dimos una cifra optimista que era de 10.000 víctimas. Con el aumento de la intensidad de los combates hay que decir que, incluso si el bloqueo terminara ahora, la cifra estaría en torno a los 20.000", dijo el asesor del alcalde de Mariúpol, Petro Andryushchenko, a medios locales. El funcionario agregó que si continuaran los combates con la misma intensidad el número de víctimas civiles podría llegar a los 35.000.

"Los cuerpos están siendo enterrados por todos lados: en los patios, en las calles", dijo. "Por la intensidad de los bombardeos, la gente ni siquiera puede salir a enterrar a sus seres queridos. Los servicios municipales no funcionan, el cementerio está ubicado en un territorio controlado por el Ejército ruso. La muerte está en todas partes, es visible ", agregó.

Mariúpol está sitiada por tropas rusas desde hace semanas y su caída se ha visto como inminente ,pero los defensores han logrado resistir. Según informaciones provenientes de la zona, los defensores se han atrincherado en un complejo industrial lleno de posibilidades para esconderse y tender emboscadas a los atacantes. Debajo del complejo industrial hay una serie de túneles que también está siendo usado por los defensores.

Algunos analistas han comparado la batalla de Mariupol con la legendaria batalla de Stalingrado durante la II Guerra Mundial donde los defensores soviéticos también se atrincheraron en un complejo industrial y también utilizaron túneles. La desventaja de los defensores es el aprovisionamiento durante el sitio.

La táctica de los defensores ucranianos parece ser defender Mariúpol durante el mayor tiempo posible y así impedir que los rusos puedan desplazar fuerzas a otros lugares de Ucrania.

Fuego y explosiciones en un buque ruso en el mar Negro

Ucrania aseguró en la madrugada del miércoles al jueves haber alcanzado un buque insignia ruso en el mar Negro, el crucero misilístico Moskva mientras que Moscú adujo que lo que ocurrió fue un incendio. Unas horas después señaló que el fuego y las explosiones de municiones estaban controladas y que el principal armamento de misiles no resultó dañado.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que "se están estableciendo las causas del incendio", después de que Ucrania afirmara que el buque fue alcanzado por misiles antibuques Neptune, lo que causó "graves daños" al crucero.

Miembros del cuerpo especial antiexplosivos inspeccionan el interior de un edificio en Bucha. MIGUEL GUTIÉRREZ (Efe)

Un escuadrón antiminas peina la maltratada Bucha

Desde hace una semana, el escuadrón liderado por Norislav inspecciona las viviendas de Bucha, una de las ciudades más masacradas durante la invasión rusa, con el objetivo de detectar y destruir las miles de minas que las tropas enemigas plantaron antes de replegarse y que impiden que la vida vuelva a brotar en esta maltratada localidad.

A sus 23 años Norislav es el jefe de su grupo de expertos en minas, uno de los cinco que operan a diario en Bucha desde que fue liberada para encontrar todos estos explosivos que las tropas rusas plantaron tras cometer una de las mayores masacres contra la población civil, que se saldó con más de 400 ejecutados.

Aunque no hay datos oficiales de los explosivos que ya han sido eliminados en Bucha, una pequeña ciudad al oeste de Kiev, el equipo de Norislav por su cuenta detecta y destruye unas 600 cada día, según asegura a Efe este joven especialista en minas originario de Lugansk, donde la guerra ya estaba presente desde 2012.

Unos 30.000 de los 35.000 habitantes de Bucha huyeron antes de que las tropas rusas entraran a la ciudad y arrasaran con todo. Mataron a sangre fría, violaron, destruyeron los sistemas de abastecimiento de agua, gas y electricidad, y saquearon tantas propiedades como pudieron, dejando minas a su paso. Por eso, el equipo de Norislav se tiene que desplazar a diario a decenas de apartamentos y casas, para asegurar que las viviendas son seguras antes de que los vecinos vuelvan a casa.

"Es muy complicado desminar la ciudad entera y sus alrededores. Ejemplo de ello es que todavía se siguen encontrando minas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial", dice a Efe el encargado de Infraestructuras del ayuntamiento de Bucha, Hapchenko Dmytro.

Según el funcionario, el 90 % de la "infraestructura crítica" de la ciudad ya ha sido desminada, en referencia a las redes de agua, gas y electricidad, que fueron devastadas por los soldados rusos hasta el punto de dejar Bucha sin servicios. "El objetivo es destruir todas las minas visibles primero, pero es casi imposible hacerlo al 100%. Las que están más escondidas podemos tardar años en encontrarlas", sentencia.

Ucrania reabre los corredores humanitarios

El Gobierno de Ucrania anunció este jueves la apertura de un total de nueve corredores humanitarios en el país, la mayoría en zonas del este y del sur, tras haberlos mantenido el miércoles cerrados por las violaciones del alto el fuego por parte de los militares rusos, según fuentes oficiales.

La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, anunció en su cuenta de Telegram la apertura de estos corredores humanitarios para permitir la evacuación de ciudadanos de las zonas más afectadas por el conflicto y llevar productos de primera necesidad.

El más problemático es el corredor abierto desde la sitiada ciudad de Mariúpol, que sufre el cerco de las tropas rusas desde casi el inicio de la invasión del país, el pasado 24 de febrero. En esta ciudad portuaria del mar de Azov, prácticamente destruída por los bombardeos, quedan, según las autoridades unos 100.000 del más de medio millón de residentes con que contaba antes del inicio de la guerra.