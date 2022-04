CARTAS DESDE UCRANIA

Intentaré a partir de hoy narrar unas vidas que han saltado por los aires. Porque somos como ustedes, y serían las suyas.

Soy Alisha, psicóloga y artista multidisciplinar: música, escultora, pintora... Tengo dos niñas. Nicole, de 12 años, que heredó mi talento, mi silencio, y el mismo coeficiente intelectual de Einstein. Y Solomya, de 5, un torbellino coqueto y meloso que salió a mi suegra, según mi madre. Vivimos en Krivoyy Rih, la ciudad más larga de Europa; 120 kilómetros y un millón de personas. Ingeniería, siderurgia, acero. Una urbe gris, contaminada de viejo espíritu proletario, burgo natal de Zelenski.

Está a 300 kilómetros de Donbas, el Este colonizado por Stalin, donde nos invadieron en 2014. Aunque esto es antiguo: no olviden que Kiev era una capital próspera europea, hace mil años, cuando Moscú no existía. Pero luego las hordas se consolidaron, y desde entonces los rusos necesitan un imperio. Un colchón que castigue la democracia, emparede su yugo, y tenga un mar que no se hiele en invierno: Ucrania. El inconveniente somos nosotros. Agricultores plácidos, convertidos en guerreros cosacos si vulneran su libertad.

Somos ratones de esta catacumba desguarnecida, murmurando plegarias a 12 bajo cero. Sin baño, con un cubo para aliviarse los niños

¿Han visto vídeos de ciudades arrasadas y conquistadas, como Jerson? Ciudadanos contra el invasor, con manos solo llenas de banderas patrias, dolor e ira. Llamando "fascistas" a soldados rusos que, atemorizados, disparaban al aire, sin que recularan. Habían apresado a un joven, y el pueblo fue a buscarlo, y se lo llevaron. En medio había hombres con pasamontañas, grabando las caras de los manifestantes para detenerlos luego… Eso es Rusia. Siempre el KGB y el Gulag del tirano de turno.

Krivoyy Rih es la vía a Kiev. Tanto desde el mar —las Mariupol, Mikolayiv y Odesa que quieren tomar— como desde Donbas. Quieren nuestra industria, nuestro litio, nuestro grano, y sobre todo embolsar al Ejército ucraniano del Este. El objetivo para una Ucrania títere, desprovista y que no sea ejemplo de tolerancia.

Por eso nos bombardean. Por eso somos roedores de esta catacumba desguarnecida, murmurando plegarias, a 12 grados bajo cero de noche. Sin baño, con solo un cubo para aliviarse los niños.

El día que escribo esto llevamos siete oleadas de ataques, aunque pararon al alba, agotados de hierro. Contando misiles, temblando con el rugir de aviones, cohetes y sirenas, en el cielo infierno. Nicole dice: "¡Mamá, quiero recopilar todo lo que aquí ocurre, para que sepan!". La miro y me pregunto si les quedará algo de infancia.