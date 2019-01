El laboratorio Cold Spring Harbor (CSHL, por sus siglas en inglés) de Nueva York retiró el título de rector emérito, profesor emérito y consejero honorario al ganador del Premio Nobel de Medicina James Watson por unos comentarios xenófobos en los que asociaba raza e inteligencia.

En un comunicado que recogen este lunes los medios locales, la sociedad científica deploraba las declaraciones del científico de 90 años en un documental de la cadena PBS titulado American Masters: Decoding Watson, en las que insistía en relacionar etnias e inteligencia, afirmando que las diferencias en el cociente intelectual entre los caucásicos y otras razas estaban reflejadas en el ADN.

"CSHL rechaza inequívocamente las opiniones personales no corroboradas y temerarias del doctor James Watson", señala la misiva difundida en la página web de la institución, que asevera que esas afirmaciones son "reprobables, no sostenidas por la ciencia y que de ninguna manera representan las opiniones de CSHL, sus consejeros y demás miembros".

No se trata de la primera vez que emite comentarios racistas Watson, ganador junto a Francis Crick en 1962 del premio Nóbel de Fisiología y Medicina por descubrir la estructura de doble hélice del ADN, el ácido desoxirribonucleico. En una entrevista con el rotativo inglés Sunday Times en 2007, Watson se declaró "pesimista" sobre el desarrollo económico en África. "Todas nuestras políticas sociales se basan en el hecho de que su inteligencia es la misma que la nuestra... cuando todos los estudios dicen que no es así. (...) La gente que tiene que tratar con empleados negros se dan cuenta de que no es verdad", explicó entonces.

Si bien se retractó de estas declaraciones, la institución considera que lo afirmado en el documental emitido el pasado 2 de enero insisten en sus ideas racistas, por lo que retiran el valor de su disculpa.

Aunque el CSHL reconoce el importante legado de Watson, uno de los descubridores de la estructura en hélice del ADN, "sus afirmaciones en el documental son total y completamente incompatibles con nuestra misión, valores y políticas y se requiere cortar de raíz cualquier vestigio de su intervención" en la institución.