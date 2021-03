Restablecen el tráfico en el canal de Suez tras ser reflotado el Ever Given

El portacontenedores Ever Given fue finalmente reflotado este lunes y ya navegó por el canal de Suez, donde quedó encallado y atravesado el pasado día 23, después de repetidos intentos desde la madrugada del lunes de moverlo con la ayuda de la marea alta.

La Autoridad del Canal de Suez informó de que "han tenido éxito los esfuerzos de reflotar el barco" y mostró imágenes de la nave situada en paralelo respecto a la orilla del canal, después de una semana en la que había estado en horizontal bloqueando el paso por el canal en ambos sentidos.

En el vídeo publicado por la autoridad gestora se puede ver como el portacontenedores flota en las aguas del canal y se mueve sin ayuda de los remolcadores, mientras se escuchan las sirenas de los barcos para celebrar la hazaña después de varios días de labores de draga y tracción.

Por su parte, la firma de servicios logísticos Leth Agencies, que opera en el canal, afirmó que el barco está navegando en dirección norte, rumbo a la zona central del canal, donde podrá anclarse en el Gran Lago.

It is with utmost pleasure that we can confirm that the #Suez Canal Authority and staff have succeeded in re-floating M/V EVER GIVEN. She is currently underway to Great Bitter Lake. More information will follow on our profile. M/V EVER GIVEN is no longer #grounded pic.twitter.com/jLjkeXAu4m