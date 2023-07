Resiliencia

As redes sociais ucraínas incéndianse cada día que se fai público un vídeo de militares detendo a varóns civís nas rúas, en teoría, para alistalos. Hainos —gravados pola xente da rúa— de todos os puntos do país. Poucas veces se comentan oficialmente. Para moitos son detencións ilegais, mesmo chegan a falar de secuestros. Un dos vídeos máis chamativos gravouse hai uns días en Odesa. Varios militares detían un home e metíano nunha furgoneta. No vídeo vese o home tirado no chan e seis militares mallando nel mentras outros miran a escena sen faceren nada. Para este vídeo si acaba de haber resposta oficial. Resulta que o home estaba a gravar, din da comandancia, un control móbil, polo que foi detido. Pero como as imaxes non deixan dúbida da violencia empregada, eses militares serán transferidos a unidades de combate "onde poderán dirixir a súa forza e loitar contra o inimigo". É só un exemplo de como esta a vivir o país estas semanas de incertidume na que as noticias sobre a evolución da contraofensiva son escasas e non moi boas. Aquí, na capital, están alistándose novamente voluntarios despois de tempo sen facelo. A idea de que Ucraína non ten ‘homes’ dabondo para levar a cabo exitosamente a contraofensiva está cada vez máis interiorizada na sociedade. Faltan soldados, faltan armas, falta munición e estase a loitar contra un exército que leva máis de 10 meses preparando as súas posicións ao longo de máis de 1.000 quilómetros de fronte e trincheiras con tres liñas de defensa distintas que poden chegar até os 30 quilómetros de largo. Para avanzar Ucraína debe romper esas liñas atravesando campos fortemente minados. Precisamente por iso xustifican o uso de bombas de racimo —que xa chegaron a Ucraína tralo anuncio de Washington da semana pasada— pero que causan un dano, irréparábel ou non, á imaxe do país.

Segundo o exército estase a avanzar moi lentamente no sur, en Zaporiyia, cara a Melitopol e Berdiansk, pero ese avance non se ve claramente no mapa de territorio recuperado, é dicir, é moi pouco significativo. No Donbas a situación continúa enquistada nos arredores de Bakhmut e no norte Ucraína comezou a evacuación forzosa das aldeas de primeira liña da rexión de Sumi, a mañá deste sábado chegou á capital o primeiro tren cheo de refuxiados da zona. Como ven o panorama non pinta moi ben para Ucraína, malia que aquí segue instalada a idea de que nunhas semanas comezará un avance exitoso cara ao mar de Azov como fora, no outono, a reconquista de Jerson. Pero é que ademais agora mesmo pouco se sabe das intencións de Rusia, que despois da rebelión dos Wagner parece estar máis centrada en pór orde na casa que na súa ‘operación especial’ aquí en Ucraína.

Haberá contraofensiva rusa? É o que se preguntan moitos aquí vendo o escaso éxito, polo momento, ucraíno. Tentará Rusia de novo apoderarse de zonas como Jarkhiv? Por que precisamente agora esa evacuación de Sumi? Son preguntas para as que de momento non temos resposta. Cada vez son máis os militares estranxeiros que chegan ao país como voluntarios ou ben a soldo, moitos deles de países de Latinoamérica, pero o que é certo é que unha guerra coma esta, que está no punto no que está pola resistencia numantina da súa poboación, non se pode gañar dependendo de militares foráneos. Tamén Rusia está a aumentar o seu exército con mobilizacións encubertas. A este panorama hai que engadirlle os avisos que dendo o goberno ucraíno se están a facer sobre o consumo eléctrico. En días que a temperatura sobrepasa os 30 graos na capital xa se nos advirte sobre o uso excesivo dos aires acondicionados. A rede eléctrica está gravemente danada e o consumo excesivo pode levala a novos cortes de subministro. Xa se avanza, agora en xullo, que o inverno que vén aínda ha ser peor que o pasado e que a calefacción —algo no que con estas temperaturas é difícil pensar agora— non está en absoluto asegurada cando chegue o frío. Malia todo este panorama sombrío, aquí seguen convencidos que a guerra, o futuro do país, hase decidir nos vindeiros meses, e que, será unha vitoria, chámanlle resilencia.