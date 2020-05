Reino Unido ha superado este martes la barrera de los 35.000 fallecidos por Covid-19 tras registrar en el último día otros 545 decesos mientras que el país se aproxima ya al cuarto de millón de contagios confirmados.

Según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno, en total hay 248.818 casos confirmados en todo el país, tras los 2.412 registrados en las últimas 24 horas, mientras que por lo que se refiere a los decesos son ya 35.341. El dato de víctimas mortales contrasta con los 160 fallecidos registrados la víspera.

El ministro de Medio Ambiente, George Eustice, ha informado de que en el último día se han llevado a cabo casi 90.000 test, una cifra por debajo de los 100.000 diarios que se ha fijado como meta el primer ministro, Boris Johnson, que incluso quiere que para finales de mayo se realicen 200.000 pruebas al día.

El príncipe de Gales ha hecho un llamamiento este martes a los ciudadanos a ayudar a los agricultores con la cosecha. "La comida no se produce por arte de magia, todo empieza con nuestros destacados agricultores y cultivadores", ha dicho en su Instagram, en un mensaje de apoyo a la campaña Pick for Britain (Recolecta por Reino Unido) lanzada por el Gobierno y el sector agrícola.

Eustice ha respaldado igualmente la campaña. Según ha explicado en la rueda de prensa, solo "alrededor de un tercio" de los trabajadores migrantes que normalmente llevan a cabo la recolección están en el país por lo que, ha afirmado, los británicos tendrán que "echar una mano" de cara a la cosecha de frutas y verduras de este verano.

El ministro ha explicado que los ciudadanos británicos interesados en sumarse al trabajo pueden registrarse en la web de la campaña y les ha animado a "ver las oportunidades" que hay en ella, según informa BBC.

De acuerdo con Sky News, la web de Pick for Britain se ha caído minutos después del llamamiento del ministro. Una fuente gubernamental ha explicado que la web "está en marcha desde abril y ya hay numerosas personas que han encontrado trabajo a través de ella". "Así que no se trata de una nueva plataforma que no esté funcionando", ha esgrimido la fuente.