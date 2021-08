Reino Unido mantiene a España en la lista ámbar de riesgo por covid

Los turistas británicos vacunados podrán continuar viajando a España sin necesidad de cuarentena a su regreso, según adelanta este miércoles el diario británico The Times, que asegura España se mantendrá en la lista ámbar de riesgo por coronavirus a partir de este jueves.

El Gobierno británico tiene previsto actualizar este jueves su lista sobre destinos internacionales, en la que cataloga a los países en verde, ámbar o rojo, en virtud del riesgo de covid.

España está en ámbar —riesgo intermedio—, pero en las últimas semanas se especuló con la posibilidad que de avanzase a ámbar plus o incluso a rojo por el fuerte aumento de los contagios y la posible propagación de la variante Beta. Al parecer, los funcionarios querían situar a España en la nueva categoría de lista ámbar de vigilancia, que advertiría a los viajeros de que el país podía pasar a rojo en cualquier momento, pero el primer ministro británico, Boris Johnson, decidió abandonar ese plan porque supondría un grave trastorno en plenas vacaciones estivales.

El avance del virus en España llevó a especular con la posibilidad de que se elevase de nivel

La lista ámbar plus fue creada expresamente para Francia el pasado mes de junio y es una calificación intermedia en el termómetro de riesgo que utiliza Reino Unido para tomar decisiones frente al virus. Si España escalase a ese puesto en el semáforo de riesgo de covid de Reino Unido los viajeros procedentes de nuestro país estén o no vacunados tendrían que guardar cuarentena a su llegada a la isla.

De acuerdo con las normas actuales, los viajeros que regresen de países de la lista roja (el nivel de riesgo más grave) deberán pagar 1.750 libras (2.436 dólares) para pasar diez días en un hotel.

Según The Times, el Gobierno británico comunicará este jueves que España permanecerá en ámbar, lo que permitirá a los que tienen la pauta completa de vacunación evitar la cuarentena al regresar a Reino Unido aunque sí deberán hacerla los que no están inmunizados. Además, todos los pasajeros —vacunados o no— deben someterse a un test de covid al segundo día de llegar a Reino Unido. Los no inmunizados están obligados a hacerse un test adicional al octavo día.

Se espera que varios países, como Austria, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Polonia, entren este jueves en la lista verde.