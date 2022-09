En directo | Isabel II, bajo supervisión médica por la preocupación sobre su salud

Los doctores que atienden a la reina Isabel II se mostraron este jueves "preocupados" por su estado de salud y han recomendado que quede bajo supervisión médica.

En un comunicado, el Palacio de Buckingham informó de que la monarca pese a todo se encuentra "cómoda" y sigue en el castillo de Balmoral, en Escocia.

El duque de Cambridge, segundo en la línea de sucesión a la corona británica, ha viajado al castillo de Balmoral para estar con su abuela tras saberse que esta recibe atención médica, informó este jueves el palacio de Kensington, residencia oficial del príncipe Guillermo.

Guillermo, que se acaba de mudar a una vivienda en los terrenos del castillo de Windsor, cercano a Londres y donde suele residir últimamente la soberana, fue visto este miércoles llevando a sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis, a su nuevo colegio cerca de Ascot, ubicado en la zona.

El príncipe Guillermo ha asumido más compromisos oficiales para ayudar a su abuela debido a su avanzada edad, pues tiene 96 años.

Del mismo modo, el príncipe Carlos, heredero de la corona británica, también se encuentra en el castillo de Balmoral junto a su madre, según informó este jueves su residencia de Clarence House. El príncipe de Gales viajó a Balmoral acompañado por su mujer, Camilla, duquesa de Cornualles.

La princesa Ana, la única hija de Isabel II, y sus hermanos Andrés y Eduardo también se dirigen al castillo de Balmoral.

Un avión de las Fuerzas Aéreas británicas (RAF) con unos siete miembros de la familia real del Reino Unido a bordo, entre ellos el duque de Cambridge, aterrizó este jueves sobre las 15.00 GMT en el aeropuerto de Aberdeen (Escocia), donde se espera que sus pasajeros se desplacen hasta el castillo de Balmoral a ver a la reina Isabel II.

Según informó la cadena pública BBC, además del príncipe Guillermo, en el aparato viajaban también el duque de York, Andrés, segundo hijo varón de la soberana y los condes de Wessex. Se desconoce si se han desplazado en ese mismo vuelo los duques de Sussex, Enrique y Meghan.

Estos últimos, que residen en Estados Unidos con sus hijos, Archie y Lilibet, se encontraban esta semana de visita en Europa y tenían previsto viajar a Londres esta misma noche para, en principio, asistir a la entrega de premios de una fundación contra enfermedades infantiles.

La primera ministra británica, Liz Truss, aseguró este jueves que "todo el país está profundamente preocupado por las noticias recibidas de Buckingham Palace" sobre la salud de Isabel II.

"Mis pensamientos –y los de todo el mundo en el Reino Unido– están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento", señaló la nueva jefa del Gobierno a través de Twitter.

