Récord de violencia y muerte en Israel y los territorios palestinos

Israel y los territorios ocupados palestinos vivieron durante este 2023 un histórico año de violencia y muerte: el grupo islamista Hamás perpetró el peor ataque contra judíos desde el Holocausto, la Franja de Gaza sufre la guerra más mortífera de su historia, y la ola de violencia en Cisjordania ocupada resulta ser la más grave desde la Segunda Intifada.

La mañana del 7 de octubre marcó un antes y un después en la historia del conflicto palestino-israelí, con el masivo ataque de Hamás que incluyó el lanzamiento de 3.000 cohetes y la simultánea infiltración de igual número de milicianos, quienes masacraron a unas 1.200 personas y secuestraron a otras 250 en las poblaciones israelíes cercanas a la Franja de Gaza.

"Tomaron a decenas de niños, los ataron, los quemaron y los ejecutaron. Decapitaron soldados, acribillaron a jóvenes que asistieron a un festival" y secuestraron a ancianas y bebés, describió aún conmocionado el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en los primeros días que siguieron al ataque. "Nunca hemos visto tal salvajismo en la historia del Estado" judío, que se creó en 1948, ni "desde el Holocausto" en la Segunda Guerra Mundial, subrayó el dirigente. Los kibutz aledaños a Gaza se convirtieron en una zona de desastre, casas y autos quemados, cadáveres desperdigados. Mientras, en numerosas ciudades de Israel siguen sonando las sirenas antiaéreas que advierten de lanzamientos de cohetes, incluso en Tel Aviv y Jerusalén.

Así, unas 200.000 personas están desplazadas en Israel, incluyendo habitantes del extremo norte del país, a raíz de los constantes ataques desde el sur de Líbano y Siria por parte de milicias que se solidarizaron con Hamás.

En total, 110 rehenes han sido rescatados con vida de Gaza, 86 israelíes y 24 de otras nacionalidades. Quedan 129 dentro de la Franja, pero se estima que 21 de ellos han muerto. Los cuerpos de otros ocho rehenes que murieron en el enclave palestino han sido recuperados, incluyendo tres asesinados erróneamente por tropas israelíes.

Gaza. En su apocalipsis

Israel contraatacó inmediatamente después del golpe de Hamás con una contundente ofensiva por aire, mar y tierra sobre Gaza, donde ya suman más de 19.600 muertos (setenta por ciento de mujeres, niños y ancianos), más de 52.500 heridos, unos 7.500 desaparecidos bajo los escombros y 1,9 millones de desplazados, el 85% de la población del enclave.

Se trata de la guerra más mortífera en la historia de Gaza: el número de niños muertos ahí —incluyendo bebés prematuros— supera la cifra anual de niños asesinados en las zonas de conflicto en todo el mundo desde 2019, según la ONG Save the Children.

También fueron asesinados más de 300 miembros del personal médico y 57 periodistas dentro de la Franja. Hasta el 17 de diciembre, 64 periodistas habían muerto en la guerra, entre ellos cuatro israelíes y tres libaneses, según el Comité de Protección de Periodistas, que califica el periodo como «el más mortífero» para el gremio desde que la organización empezó a documentar en 1992.

Extensas regiones de la Franja quedaron en ruinas, familias con niños, ancianos o discapacitados se desplazan —incluso a pie— de un lugar a otro bajo el estruendo de los bombardeos sin poder hallar un lugar seguro, ni siquiera en zonas etiquetadas como "humanitarias".

Además, muchos de ellos sobreviven hacinados y a la intemperie en pleno invierno, en medio de una crisis humanitaria sin precedentes por la escasez de agua potable, alimento, medicinas, electricidad y combustible.

Los hospitales, atacados directamente por las tropas israelíes, han colapsado: las mujeres paren bajo el fuego, los heridos son atendidos en el suelo a falta de camas y sin anestesia, más de 325.000 personas se han infectado de alguno de los brotes epidémicos.

La ayuda humanitaria entra a cuentagotas y de manera insuficiente, mientras la presión internacional por un cese el fuego queda en letra muerta a pesar de una resolución de la Asamblea de la ONU en ese sentido. "Continuaremos hasta el final. No hay duda en absoluto. Lo digo ante la presión internacional. Nada nos detendrá hasta la victoria, hasta la destrucción de Hamás", aseveró Netanyahu.

Cisjordania. Un polvorín

Cisjordania ocupada vive su mayor espiral de violencia desde 2002, el año más letal de la Segunda Intifada: el Ejército israelí realiza diariamente violentas redadas que terminan en enfrentamientos con las milicias locales, y se han incrementado los ataques cruzados por parte de palestinos y colonos judíos. Estos últimos han arrasado aldeas completas.

Solo en 2023 murieron 509 palestinos en eventos violentos. Más de la mitad, 301, desde el inicio de la guerra en Gaza, entre ellos más de 70 menores. A esto se suman más de 3.450 palestinos heridos y más de 2.400 detenidos, muchos de ellos sin cargo ni juicio.

En tanto, el gobierno de Netanyahu y sus aliados ultraortodoxos y ultranacionalistas ha impulsado una política de mayor ocupación y colonización en Cisjordania, con un discurso abiertamente racista y antiárabe que rechaza la solución al conflicto de dos Estados, por la que tanto aboga la comunidad internacional, incluyendo EE.UU., su principal aliado.

Las diferencias se han acentuado entre el gobierno israelí y el estadounidense, que le ha apoyado militarmente y ha pedido que sea la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna partes reducidas de Cisjordania y enfrenta una crisis política, la que tome el control de Gaza en el periodo posguerra.

Oriente Medio. Por ahora al margen de la vorágine

La vorágine de violencia en Gaza se convirtió este año en una amenaza capaz de desbordar a todo Oriente Medio y arrasar con el siempre frágil equilibrio entre Israel y los países árabes, una situación en la que los diques de contención políticos, económicos y sociales se debilitan en extremo, aunque todavía aguantan.

La represalia indiscriminada israelí en los territorios palestinos tras el ataque de Hamás del pasado mes de octubre es una constante amenaza que solo la deliberada prudencia de muchos actores clave —Hizbulá, Irán, Arabia Saudí, Egipto, y hasta el propio Israel, muy poco interesados en ensanchar el conflicto— ha impedido que pase a mayores. Pero cualquier paso en falso o exceso puede tener consecuencias nefastas.

Líbano e Israel, con sus bombardeos cruzados; misiles sobre bases de EE.UU. en Irak y Siria; presión israelí para forzar el éxodo de gazatíes a Egipto o Jordania y ataques hutíes a barcos en el mar Rojo son amenazas vivas con capacidad para desatar mayor violencia. En segundo plano, los Acuerdos de Abraham que acercaron a Israel con países como Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Sudán, y cuyo fin último es lograr que Arabia Saudí termine por reconocer al Estado judío, han quedado congelados, pero no muertos, por la guerra.

Israel y Líbano. Las fronteras más calientes

Israel combate a Hamás en la Franja de Gaza, pero ha desplegado a unos 200.000 efectivos en su frontera con Líbano, donde se vive el momento más tenso desde 2006 con un intercambio de fuego que ya ha matado a unas 150 personas, la mayoría de lado libanés en las filas de Hizbulá.

También evacuó a más de 80.000 personas de las poblaciones de la frontera -bajo ataque constante del grupo chií-; lo que para muchos analistas es una señal de que no tendrá problema en abrir un nuevo frente, pero una vez que haya cumplido con la misión de desmantelar a Hamás. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, amenazó ya en numerosas ocasiones con «destruir» el Líbano si Hizbulá decide entrar en guerra abierta con Israel. Hizbulá, por su parte, juega con la ambigüedad. Incrementó sus ataques y amenazas, pero se cuida mucho para no llevar la tensión a un punto sin retorno.

Líbano no quieren un conflicto, pero todos saben que la decisión no está en manos del Estado, sino del movimiento liderado por el clérigo Hasán Nasrala, quien se ha limitado a defender la “incertidumbre” como arma, al forzar a Israel a dividir sus fuerzas ante el miedo a un posible ataque masivo desde el norte.

Irán. Donde miran todos los ojos

Todos los ojos miran a Irán, aliado de Hizbulá y, según Israel, el principal causante de todos los males e inestabilidades de la región. Teherán celebró el ataque de Hamás con fuegos artificiales y alabó a sus responsables, pero al mismo tiempo se apresuró a negar cualquier implicación en el asalto del 7 de octubre y con cualquier otro ataque de Hizbulá, los hutíes o las milicias iraquíes.

Irán sí se beneficia al ver como su archienemigo está en problemas y ver como su prestigio internacional se erosiona, al tiempo que su propio aislamiento se desvanece, con una creciente proximidad hacia otros países árabes al calor de los sentimientos compartidos hacia Palestina.

Irán ha afirmado en numerosas ocasiones que no quiere que el conflicto entre Israel y Hamás se expanda y vigila cuidadosamente que eso no ocurra.

Yemen. Romper un equilibro frágil

Son los rebeldes hutíes del Yemen y las milicias proiraníes de Irak los menos propensos a contemporarizar y, por tanto, pese a ser los más débiles enemigos de Israel, son los que más fácilmente pueden romper el frágil equilibrio.

Pese a que sus armas son capaces de llegar a Israel o dañar un barco, no son una preocupación militar real para Estados Unidos. o Israel. Pero eso no implica que las cosas no puedan salirse de control, ya que un desafortunado misil sobre Israel o sobre un barco en el mar Rojo, puede desatar una represalia sin parangón.

Precisamente, los ataques a buques comerciales en el mar Rojo que han lanzado los hutíes es una escalada de gran relevancia y con impacto global, pues algunas de las principales navieras globales han suspendido sus operaciones en la zona.