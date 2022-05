Quiénes son las víctimas de la masacre de Texas: "Era un niño pequeño muy feliz"

Varios niños de diez años y dos maestras hispanas son las primeras víctimas identificadas por las familias del tiroteo que tuvo lugar el martes en una escuela de Uvalde (Texas, EE UU.) y que dejó 21 personas muertas, además del propio atacante.

EVA MIRELES

La primera en ser identificada fue la maestra Eva Mireles, de 44 años y que trabajaba como profesora de educación especial en el colegio Robb Elementary, donde tuvo lugar el tiroteo.

Mireles fue identificada en las redes sociales como una de las víctimas por la madre de una de sus exalumnas, Audrey García. García, cuya hija tiene síndrome de Down, publicó en un mensaje en Twitter fotografías de la maestra de educación especial con su hija y dijo que la educadora creía en las posibilidades de la pequeña y que hizo "todo lo posible" para ayudarla en su educación.

Mireles, que llevaba 17 años ejerciendo de docente, estaba casada con un agente de Policía de Uvalde, con quien tenía una hija.

Ella fue una de las dos maestras que murieron en el tiroteo junto a 19 sus alumnos. Todos ellos se encontraban en la clase en la que se atrincheró el agresor, Salvador Ramos.

My daughter’s beautiful teacher was the teacher who was killed in Uvalde, TX. Eva (Ms Mireles) taught Gabby in elementary school. She was a beautiful person & dedicated teacher. She believed in Gabby & went above & beyond to teach her as you can see below. There are no words. pic.twitter.com/qMlVoVEUrY — Audrey (@audreymg0928) May 24, 2022

IRMA GARCÍA

La otra maestra fallecida es Irma García, según indicó al canal televisivo NBC su hijo, Christian García. La profesora llevaba 23 años ejerciendo de docente en el centro escolar y, según la versión de su hijo, se erigió en escudo humano para proteger a sus estudiantes durante el tiroteo.

García, casada y con cuatro hijos, fue finalista en 2019 junto a otros 18 profesores del área de San Antonio (Texas) del premio de la Universidad Trinity a la excelencia en la enseñanza.

Irma García. UCISD

XAVIER LÓPEZ

El primer alumno en ser identificado públicamente por su familia fue Xavier López, de diez años. López y su madre habían estado juntos durante una ceremonia de entrega de premios en la escuela en la mañana del martes, justo unas horas antes de que se produjese el tiroteo.

Fue precisamente la madre del pequeño, Felicha Martínez, quien confirmó su muerte al diario Washington Post y describió a su hijo como un niño divertido, que jamás estaba serio y cuya sonrisa nunca podrá olvidar.

REST IN PEACE, XAVIER LOPEZ.



We're learning more about the victims of the Uvalde school shooting, and 10-year-old Xavier's family shared this picture of him. His mother attended his awards ceremony at school shortly before the shooting.



Latest updates: https://t.co/VgPBEX9r0Q pic.twitter.com/Ch5VVA9BsP — WFAA (@wfaa) May 25, 2022

AMERIE JO GARZA

También tenía 10 años Amerie Jo Garza, cuyo padre, Ángel Garza, había colgado un mensaje en Facebook el martes en las horas inmediatamente posteriores al tiroteo, en el que pedía ayuda para encontrar a su hija. En la misma noche del martes, Garza actualizó su mensaje en la red social indicando que la pequeña "ya había sido encontrada" y estaba "volando con los ángeles en el cielo".

10-year-old Amerie Jo Garza holds up a school certificate naming her to the honor roll at Robb Elementary School in Uvalde, Texas at 10 a.m. Tuesday. Hours later she would be killed at school. pic.twitter.com/qMO3JSKIFu — Michael Pegram (@MichaelPNews) May 25, 2022

JOSÉ FLORES

Otra de las víctimas mortales fue José Flores, de 10 años, cuyo tío, Christopher Salazar, dijo a los medios que a su sobrino le encantaba jugar al béisbol e ir a la escuela y que amaba a sus padres. "Era un niño pequeño muy feliz. Disfrutaba riendo y pasándolo bien", aseguró.

José Flores. FACEBOOK

OTRAS VÍCTIMAS

La misma edad tenían otras víctimas identificadas hasta ahora: Rogelio Torres, Makenna Lee Elrod, Tess Marie Mata, Ellie García, Jayce Carmelo Luevanos, Alithia Ramírez y las primas Jackie Cazares y Annabelle Rodríguez.

My precious angel you are loved so deeply. In my eyes you are not a victim but a survivor. I love you always and past forever baby sister, may your wings soar higher then you could ever dream. Till we meet again Tess Marie, love your big sissy🤍 pic.twitter.com/ziEAe6bsFE — Faith Mata (@faithmataa) May 25, 2022

Rogelio Torres. FACEBOOK

Alithia Ramírez. FACEBOOK

Makenna Lee Elrod. FACEBOOK

Jayce Luevanos. FACEBOOK

Annabell Rodríguez. FACEBOOK

Un año más, 11, era la edad de Jailah Nicole Silguero, cuya madre escribió en una entrada en su cuenta de Facebook que los abuelos de la niña la esperaban en el cielo con los brazos abiertos.

Jailah Nicole Silguero. FACEBOOK

También fallecieron Uziyah García, cuya muerte fue confirmada a los medios por su abuelo, Manny Renfro, y Eliahana Cruz Torres, a quien su abuelo describió como "una bonita niña con mucha energía".

Eliahana Cruz. FACEBOOK

Nevaeh Bravo. FACEBOOK

Uziyah Garcia, de 8 años. FACEBOOK

Maite Rodríguez. FACEBOOK