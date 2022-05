El presunto autor del tiroteo en un colegio de la localidad de Uvalde (Texas, EE UU), que ha dejado 19 niños y dos profesoras muertos, ha sido identificado por las autoridades como Salvador Ramos, un joven de 18 años residente en esa población, que actuó en solitario, según las autoridades.

Ramos irrumpió sobre las 11.37 hora local (16.37 hora GMT) en el colegio Robb Elementary de Uvalde, tras tener un accidente de tráfico. Dentro de la escuela abrió fuego contra alumnos y profesores, antes de ser abatido por la policía. Por el momento se desconocen las motivaciones del joven y si entró en el centro educativo de manera fortuita por su cercanía con el lugar del accidente o si lo hizo intencionadamente.

A now-deleted Instagram account appearing to belong to 18-year-old Uvalde, Texas, gunman Salvador Ramos shared photos of guns ahead of the shooting at Robb Elementary School. 14 students, a teacher and the shooter are dead: https://t.co/39inmhYW2j pic.twitter.com/7VuWeZogcp

Esto es lo que sabe hasta el momento del supuesto autor del tiroteo:

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha indicado que Ramos es ciudadano estadounidense y que había sido estudiante en el instituto de secundaria de Uvalde. Su nombre y apellido son hispanos, pero por el momento se desconoce cuál es su ascendencia.

El senador estatal de Texas, Roland Gutierrez, apuntó el martes que Ramos nació en Dakota del Norte, lo que no ha sido confirmado por ninguna otra fuente.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Chris Olivarez, ha explicado a los medios que antes de entrar en el colegio, Ramos, que iba con un chaleco antibalas, disparó en casa contra su abuela, que fue hospitalizada en estado grave la noche del martes.

Más tarde, el joven se montó en un vehículo y tuvo un accidente en las cercanías de la escuela Robb Elementary.

Fue en ese momento cuando las fuerzas de seguridad recibieron las primeras llamadas de alerta, indicando que un individuo armado con un rifle se dirigía hacia el colegio.

Authorities in #Uvalde, Texas say Salvador Raimondo Ramos, 18, is the gunman who killed his grandmother before murdering 14 young children at a school & a teacher. Two officers were also shot but survived. He was reportedly killed by responding police. https://t.co/5RAfTmRBJq pic.twitter.com/ji6wQfR1Qr