Fuente: lainformacion.com

En la historia reciente y no tan reciente de Europa, la madrugada de este jueves ya tiene su día marcado en rojo en el calendario... y a buen seguro que no será el único en el futuro más próximo. Todo después de que finalmente Rusia haya atacado Ucrania en lo que supone el punto final a una tensión que no ha dejado de crecer en esta última semana –discursos de Volodymyr Zelensky (Ucrania) y Vladimir Putin (Rusia), mediante– y el principio de la primera gran guerra en suelo europeo del Siglo XXI y un conflicto que se remonta a la URSS.

Para comprender lo acontecido en estas últimas horas, conviene pararse en los tres momentos clave de esta semana. El primero llegó cuando Putin, en un incendiario discurso de una hora emitido durante la noche del lunes en la televisión rusa, dijo que Ucrania no tenía legitimidad histórica como país independiente, que a su país le habían robado y, básicamente, que Ucrania "había sido creada" por Rusia. Los analistas políticos calificaron las palabras de Putin en las que justificaba la guerra de "alarmantes" y "amenazantes". Entre líneas se leía el paso previo a que el presidente ruso comenzase con "el envío de tropas". Y así ocurrió.

Otro de los momentos relevantes llegó cuando el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se dirigió a su nación, justo horas antes del ataque ruso. En un discurso en la televisión local advirtió que una invasión del país vecino sería el "inicio de una gran guerra en el continente europeo". Añadió también que había tratado de hablar con el presidente ruso, pero que la respuesta fue "el silencio".

El siguiente momento ya es de sobra conocido y ocupa la portada de todos los medios del mundo: varias explosiones han sacudido Ucrania en distintas ciudades, después de que Putin anunciase la operación militar en el Donbás. Tal y como recoge la agencia de noticias Unian, se ha informado de al menos cuatro explosiones en Kramatorsk, otra enorme explosión en la región de Odesa, así como en Járkov y Bderyanksk. Las explosiones también se han escuchado en la capital, Kiev, por los residentes de los barrios de Pozniaky y Troieschyna. Mientras tanto, se han reportado explosiones y tiroteos cerca del aeropuerto de Borysp.

El origen del conflicto

A decir verdad, resumir el origen de la guerra entre Rusia y Ucrania se torna harto complicado, pues hablamos de uno de los conflictos internacionales más dilatados en el tiempo y que se remonta a la época de la URSS. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, la Otan se expandió hacia el este abarcando la mayoría de las naciones europeas que habían permanecido en el bloque comunista. Las repúblicas bálticas de Lituania, Letonia y Estonia se unieron a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, igual que Polonia, Rumania...

Uno de los puntos de inflexión fue cuando la Otan, cuyo germen se explica por la preocupación que había en Occidente sobre la política expansionista que estaba siguiendo la URSS, declaró en 2008 que planeaba en algún momento inscribir a Ucrania.

El acercamiento de Ucrania a la UE

Y ahí está parte del quid de la cuestión, Vladimir Putin ha descrito la desintegración soviética como una catástrofe que le robó a Rusia el lugar que le correspondía entre las grandes potencias del mundo y, por ende, a la Otan como una auténtica amenaza. Así, el presidente del Kremlin ha pasado las últimas décadas reafirmando una y otra vez su influencia geopolítica al mismo tiempo que reconstruía y armaba el ejército del país.

Putin ve la inclusión de Ucrania en la Otan como una amenaza existencial para su país, sobre todo a medida que el estado liderado ahora por Volodymyr Zelensky se ha ido volviendo más asertivo y, sobre todo, abierto a la idea de acercarse a Occidente. Esto al tiempo que también se hacía militarmente más fuerte. De hecho, en 2013, Putin fuerza al entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, a suspender el acuerdo de asociación con la Unión Europea que estaba a punto de firmar. El país se dividió más que nunca entre los proeuropeos y los prorrusos.

El caso es que la soberanía ucraniana –que es, recordemos, el segundo país más grande de Europa por superficie– nunca ha sido vista con buenos ojos ni para Rusia, ni para Putin. De hecho, no han sido pocas las veces en que el presidente ruso ha dicho que Ucrania es parte de su territorio tanto cultural como históricamente. En el Kremlin no han olvidado aquel tiempo en que la Unión Soviética era una superpotencia y Ucrania una zona estratégica para ellos.

Pero la situación es, si cabe, más compleja de lo que parece y abarca casi a toda Europa. ¿El motivo? Rusia es el primer proveedor energético de Europa y parte del gas que consumen los países de Occidente pasa por Ucrania. Una crisis que se complica aún más en un momento en que los precios energéticos están disparados.

La justificación de Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado en las últimas horas el comienzo de una intervención militar en Ucrania para, según dijo, proteger a las personas de "abusos y del genocidio" del Gobierno ucraniano desde hace ocho años. Estos argumentos, aparentemente simples, esconden, sin embargo, otras motivaciones por las que Putin, tras semanas de tensiones con Occidente y escalada bélica, decidió dar este paso y que ya avanzó en un discurso pronunciado el pasado lunes, en el que puso en duda la soberanía de Ucrania y subrayó su vinculación histórica con Rusia.

"La profunda cooperación que tuvimos hace 30 años es un ejemplo que la Unión Europea debe admirar. Somos socios económicos complementarios naturales. Una relación tan estrecha puede fortalecer las ventajas competitivas, aumentando el potencial de ambos países", defiende Putin al referirse a las intenciones de Kiev de acercarse al bloque comunitario.

Putin dice asimismo que está seguro de que la verdadera soberanía de Ucrania solo es posible en asociación con Rusia. "Nuestros lazos espirituales, humanos y de civilización fueron formados durante siglos y tienen su origen en las mismas fuentes".