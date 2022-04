Putin y Goering

Durante los juicios de Nuremberg, Goering concedió en prisión una entrevista al psicólogo Gustav Gilbert. Vale la pena evocarla.

Goering: "Por supuesto que la gente no quiere una guerra. ¿Por qué un tonto en una granja querría arriesgar su vida cuando lo mejor que puede obtener de la guerra es volver a su granja de una pieza? Por supuesto, nadie quiere una guerra en Rusia, en Inglaterra, en América o incluso en Alemania. Pero, al final, la política la determinan los líderes del país. Y obligar a la gente es un asunto trivial. No importa lo que sea: una democracia, una dictadura fascista o comunista". Gilbert objetó: "Pero hay una diferencia en una democracia: la gente tiene la oportunidad de hablar a través de sus representantes electos. Y en Estados Unidos, solo el Congreso puede declarar la guerra".

Goering: "Todo está bien, por supuesto, pero tengan voz o no, siempre se puede hacer obedecer a la gente. Es simple: solo dígales que los están atacando. Y acuse a los pacifistas de falta de patriotismo y que están poniendo en peligro al país. Funciona en cualquier Estado".

Proverbio 16:29: "El que ama la violencia engaña a su prójimo; el hombre malo lo descarría".

¿Son todos los rusos así? No. Nos están ahogando en odio, pero no en ceguera. ¿Un ejemplo? La misiva impulsada por el piolet d’or Aleksander Gukov, en la web mountain.ru, dicta: "Todos entendemos el riesgo de cárcel, donde podríamos pasar hasta 20 años por alta traición, pero hemos decidido que no podemos callarnos. Nosotros, los escaladores de Rusia —cuya presidencia ostenta el ínclito Putin pechotoro— nos oponemos a las acciones militares que el ejército ruso está realizando en Ucrania. […] Consideramos un crimen que el ejército ruso invada Ucrania. Esta es una mancha en la historia de Rusia, con la que no solo nosotros, sino también nuestros hijos, tendremos que vivir. Los ucranianos son nuestros hermanos, con quienes tenemos una historia milenaria. […] No podemos aceptar la injustificada pérdida de vidas y la incitación al odio entre nuestros pueblos y exigimos el cese inmediato de las hostilidades".

Sus cientos de firmantes ya han sido amenazados por las autoridades rusas. La cuestión es que los ucranianos solo respetaremos a los rusos si salen masivamente a sus calles, y enfrentan su tiranía. Porque Putin es Goering.

[ Traducción: Rodrigo García-Golmar ]