"El pueblo palestino está hoy sufriendo un genocidio: no es una guerra, es un exterminio"

El activista Fayez Badawi se disculpa por no hablar gallego en esta ocasión, aunque reconoce que le agrada "moito" esta lengua y quienes la hablan, porque lo acogieron "muy bien". Portavoz europeo de la FPLP, ha pasado la última semana encadenando conferencias por España y realizando entrevistas para todo tipo de medios. Anoche llenó O Vello Cárcere para defender a su pueblo "de tanta masacre".

Veinte días de guerra. ¿Cómo se siente viéndola desde aquí?

Mal. Hay que denunciar los últimos acontecimientos: el pueblo palestino está hoy sufriendo un genocidio. El ministro de Defensa [israelí] dijo textualmente que había que cortar el agua, la luz, los alimentos..., y que mueran los palestinos como animales. Esto no es una guerra, es un exterminio. Niños, mujeres, ancianos...

Han destruido la cuarta parte de las casas en la Franja de Gaza. ¿Cómo es esa Franja?

Es una cárcel. Su dimensión es de 360 kilómetros cuadrados [solo la provincia de Lugo mide 9.856 km²]. Allí malviven 2.300.000 personas. Solo tienen un paso abierto, el de Rafah, que ha sido destruido cinco veces. Por lo tanto, es una ratonera: no hay salida ni por mar ni por tierra ni por aire. La mitad de los hospitales no funcionan ahora mismo. No tenemos nada, ni siquiera ayuda humanitaria. Israel ha utilizado todo para doblegar a nuestro pueblo: bombas, ataques a hospitales...

¿Usted tiene familiares y amigos dentro de la Franja ahora mismo?

Familiares no, pero sí amigos, grandes amigos, y gente que conozco desde hace mucho tiempo. Pero no me importan solo ellos, lo que me importa es mi pueblo: todo mi pueblo. Yo soy del norte, de Galilea, de donde era mi padre, pero tengo amigos en todas partes: en Gaza, en Cisjordania...

¿En estos días ha podido comunicarse con ellos?

Es muy difícil, sobre todo porque no hay luz, así que no pueden cargar los teléfonos. A veces van a una cafetería que tiene un generador, pero Israel bombardea esas cafeterías, es peligroso. Por eso es mejor no comunicarse con ellos. Lo que hago es esperar a que me manden un mensaje: ahí me dicen si están bien, quién está vivo y quién ha muerto.

Su lucha a favor de la liberación del pueblo palestino viene de largo.

Sí. Yo nací en un campo de refugiados, en una chabola, y cuando lo destruyeron fui a vivir con mi familia al campo de Shati [en el norte de la Franja de Gaza]. Estos campos de refugiados nacen por el regalo que hace Gran Bretaña al movimiento sionista, cuando regala una tierra que no es suya. Entonces los palestinos se fueron al Líbano, a Cisjordania y a Siria, y algunos quedaron en el llamado Estado de Israel. Gaza quedó en manos de Egipto y Cisjordania en manos de Jordania. En la guerra del 67, Israel ocupó Cisjordania y Gaza, y ahí empezó mi historia: mis padres tenían ganado y les quitaron todo, si salías de noche te mataban, vivíamos en unas condiciones miserables, sin agua, sin luz... Entonces fue cuando decidimos recuperar nuestros derechos e iniciamos la lucha.

¿Cree que Hamás representa al pueblo palestino?

El pueblo palestino está formado por quince organizaciones. Israel cometió decenas de matanzas y Hamás no existía, porque nació después de la Segunda Intifada. Por tanto, en la resistencia están todas las organizaciones del pueblo palestino, no solo Hamás. Cuando alguien dice que el pueblo palestino es Hamás, o no conoce la historia, o es cómplice de Israel, como los dirigentes de la Unión Europea o de Estados Unidos.

¿Qué opinión le merece la postura de la comunidad internacional?

Opino que los pueblos de todo el mundo están a favor de Palestina; el problema son los dirigentes, porque se mueven por sus intereses. Tienen miedo de que Israel caiga porque no es un Estado natural. Si lo fuera, no habría quien pudiera derribarlo; pero es un Estado fabricado: el 70% de su población tiene doble nacionalidad, no es de allí. Los propios judíos antisionistas salen a apoyarnos.

Y nosotros ¿cómo vamos a ser antisemitas, si somos semitas?

No soy antijudío, soy antisionista.

¿Qué salida ve para Gaza?

Su futuro depende de si la comunidad internacional tiene conciencia. Solo puedo decir que moriremos de pie. Por eso tenemos resistencia para defender a nuestro pueblo de tanta masacre.

¿Usted condena la masacre que cometió Hamás?

Hamás no cometió ninguna masacre, quien dice eso es que no conoce la verdad. Israel lleva toda la vida cometiendo matanzas y nadie dice nada. Ahora, hay una resistencia para defender a Gaza y se habla de masacre. ¡Que se vayan a la porra! Yo soy de un partido de oposición a Hamás, pero no digo que cometieron una masacre, porque eso es falso.

Pero el 7 de octubre fueron asesinadas 1.400 personas en Israel.

No, ellos atacaron bases militares. Hay coroneles y militares muertos... aunque eso no lo dicen. Pero entraron en un festival y dispararon indiscriminadamente. Eso es lo que dicen, eso es lo que dicen...

¿Y condena el perfil bajo del presidente Mahmud Abás?

Más adelante cerraremos cuentas con él y hablaremos de ello. Ahora hay una unidad nacional para defender a nuestro pueblo de los crímenes de guerra.