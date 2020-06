Su prometida fallece antes de la boda y se niegan a devolverle el dinero adelantado

De haber salido las cosas tal y como estaban planeadas, hoy Justin y Alexis serían una pareja de jóvenes estadounidenses recién casados. Esto no es así debido al fallecimiento de la novia en un accidente de moto a sus 22 años. Esta historia, a pesar de su dureza, habría pasado desapercibida para el público mundial de no ser por una polémica que ha convertido en viral el caso.

Justin y Alexis habían adelantado 1.800 dólares a la compañía Copper Stallion Media para que se encargara de las fotografías y los vídeos de la boda. Ahora, a pesar de la muerte de la joven y el consecuente cancelamiento del evento, se niegan a devolver el dinero.

El motivo que alegan es que el pago se realizó con la condición de ser "no reembolsable". No obstante, Justin no acepta la cláusula tras lo ocurrido y decidió acudir a los medios para que contasen su situación.

Esta acción, en lugar de conducir el entramado a su disolución, lo ha encrespado más, dejando mensajes como el siguiente por parte de Copper Stallion Media: "Hoy hubiera sido el día en el que filmásemos la boda de Alexis y Justin en Colorado Springs. Después de la artimañana de Justin con los medios e intentar hundirnos a costa de un reembolso, esperemos que solloces y llores todo el día que hubiera sido tu boda. Lo sentimos, no lo sentimos".

Ante esta situación, ha sido la madre del novio la que ha decidido intervenir, dejando esta reseña en la página de Facebook de la empresa: "Solo quiero que sepáis lo disgustada que estoy con vuestra empresa. De verdad que no tenéis corazón. Siendo una compañía pequeña deberíais tener más compasión hacia vuestros clientes, sobre todo en momentos como este. El resto de participantes en la boda han reembolsado su dinero a Justin y le han dado el pésame, así como a nuestra familia por la pérdida de una mujer increíble, preciosa y encantadora".

Copper Stallion Media no se ha amilanado y ha vuelto a responder, dejando clara su posición: "No reembolsable significa que no puedes recibir de vuelta tu dinero, ni siquiera desde la tumba. Es el precio de hacer negocios. Nuestro abogado se pondrá en contacto con vosotros y os entregará una convocatoria para nuestro caso de difamación".

En las redes, por su parte, la mayoría de usuarios han mostrado su apoyo a la familia afectada, afeando a la compañía su "falta de corazón".