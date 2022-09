Un profesor se da a la fuga tras matar a un alumno por una falta de ortografía

Las autoridades de la India buscan a un profesor que dio varias patadas y golpeó con una vara hasta matar a un alumno que había cometido una falta de ortografía en su clase.

La agencia AFP recoge que el maestro se puso violento tras una prueba de Ciencias Sociales en la que el menor –Nikhil Dohre, de 15 años– tachó tres opciones en lugar de una y confundió una vocal en una palabra en lengua hindi. La familia relata en su denuncia de los hechos que el docente lo agarró del pelo y comenzó a patearlo hasta que Dohre quedó inconsciente.

Finalmente, el joven murió este lunes en un hospital del norte del Estado de Uttar Pradesh a causa de las heridas y el profesor continúa desaparecido.

En la denuncia interpuesta por la familia también se señala que el homicidio es un crimen de casta, puesto que el adolescente era un paria, la categoría más baja en la jerarquía de la pureza ritual hindú, y su maestro pertenece a una casta superior.

En este contexto, cabe destacar que el profesor "no mostró ningún remordimiento" cuando lo llamaron para informarle de la hospitalización del joven, sino que siguió profiriendo amenazas e insultos a su casta, según el tío del menor fallecido. A lo que sí se mostró dispuesto fue a pagar los gastos del hospital, que ascendían a 40.000 rupias (500 euros).

Tras conocerse lo ocurrido, se han sucedido varias protestas en Auraiya, lugar donde residía Dohre, en protesta por el crimen. Los agentes han tenido que intervenir en estos actos ya que, según apuntaron medios locales, se llegó a incendiar un vehículo policial y hubo 12 detenidos.

