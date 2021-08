El primer avión para repatriar a españoles en Afganistán saldrá este lunes

El primer avión A400M de las Fuerzas Armadas que volará de España a Dubai (Emiratos Árabes) para participar en la primera fase de repatriación del personal de la embajada y de los españoles que quedan en Afganistán saldrá sobre las 22.30 horas de este lunes desde la Base Aérea de Zaragoza.

Así lo han indicado en un comunicado conjunto el Ministerio de Defensa y Asuntos Exteriores, que coordinan la operación de evacuación de los españoles y los afganos que durante años han colaborado con España y sus familiares.

En el comunicado precisan que un segundo avión A400M saldrá desde la misma base sobre las nueve de la mañana de este martes.

De momento, el personal de la embajada de España en Afganistán, los policías encargados de su seguridad y los otros españoles que quedan en el país asiático están en el aeropuerto de Kabul a la espera de poder ser repatriados.

El caos desatado en el aeródromo en las últimas horas ante la presencia de miles de personas que intentan huir ha complicado la salida de los aviones.

Esta situación de tensión y los controles de los talibanes en la ciudad han dificultado que los afganos y familiares que España va a evacuar hayan podido desplazarse al aeropuerto de Kabul.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dicho este lunes que el objetivo es que el traslado tenga lugar "lo antes posible", si bien ha admitido que es una operación "complicada y compleja" .

España ha ofrecido a la UE y a la Otan ayuda para trasladar también a España desde Kabul a personal de estas dos organizaciones.

REACCIONES. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha transmitido esta ayuda al alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en sendas conversaciones telefónicas.

Albares ha hablado además con los portavoces de Exteriores de los grupos políticos del Congreso para informarles sobre la situación en el país asiático y del plan de evacuación de los españoles y los afganos que han colaborado con España.

"La transparencia y la colaboración son clave para que la política exterior de España sea exitosa. La política exterior, una política de Estado", ha señalado el ministro en su cuenta de Twitter.

Albares ha desvelado sus contactos con los partidos después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso para dar cuenta del repliegue de las tropas en Afganistán y de las consecuencias que ha tenido.

"La victoria talibán en Afganistán es una grave derrota para los aliados occidentales contra el terrorismo islámico y a favor de los derechos humanos, sobre todo de las mujeres", ha dicho Casado en su cuenta de Twitter.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Pablo Hispán, ha considerado "inaceptable la imprevisión y la improvisación" de Sánchez y de Albares ante la crisis afgana.

"Sánchez sigue en La Mareta (Lanzarote) y Albares piensa que las crisis internacionales se resuelven desde la hamaca de la playa", ha reconvenido Hispán en declaraciones a EFE.

El dirigente del PP ha opinado que un asunto de la magnitud del de Afganistán requiere "seriedad, transparencia, rigor y explicaciones" y que "si no se dan, algo debe estar pasando".

Vox y Cs también han solicitado la comparecencia de Albares ante la "alarmante" situación del país asiático.

Ante la repatriación de los afganos, Cs ha abogado por que se apruebe su "reasentamiento extraordinario" en colaboración con las comunidades autónomas y que la UE propicie un "corredor humanitario extraordinario" para la salida de, al menos, mujeres y niños ante los abusos que pueden sufrir a manos de los talibanes.

Unidas Podemos ha reiterado la obligación de España de facilitar la acogida de los refugiados al asegurar que Occidente tiene "responsabilidad directa" sobre el sufrimiento de quienes huyen del conflicto, según su secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge.

Verstrynge ha afirmado a RNE que el control talibán es "una demostración del fracaso de implantar democracia a golpe de cañonazos por parte de EEUU" y el reflejo del fracaso de la OTAN y de una Unión Europea "sin política internacional propia".

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha instado al Ejecutivo a concretar a cuántos refugiados va a acoger en España.

El Ayuntamiento de Madrid ha ofrecido 25 plazas, ampliables a 100, en un centro de acogida temporal para alojar a mujeres afganas.

"Las ciudades tenemos que ser sensibles a esta realidad y como mujer no me quiero imaginar el terror que están viviendo muchas mujeres que viven en Afganistán ahora mismo. No podemos permitirnos dilatar más este tipo de acciones", ha clamado la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

El Govern balear también se ha ofrecido al Gobierno central para acoger a mujeres y niñas de aquel país, en calidad de refugiadas o solicitantes de asilo, y "contribuir a garantizar su vida y su integridad", según una resolución aprobada por el Consell este lunes.

La ONG Fundación Madrina ha puesto a disposición del Ministerio de Defensa sus recursos para acoger en pueblos de la España vaciada a afganos que trabajaron para el Ejército español en los últimos años.