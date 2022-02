Por primeira vez piso chan ucraíno. Esta é a crónica dunha xornada na que atravesei a fronteira sen saber ben cara onde ía nin o que me esperaba no país sobre o que o mundo enteiro ten posta a súa mirada: Ucraína.

A posibilidade de abandoar Chelm, a última vila polaca antes da fronteira, xorde pola tarde, cando chego ao hotel e vexo que fora hai un autobús gris que están cargando. A xerente do hotel no que me aloxo fala inglés e pregúntolle se podo ir nese bus. Dime que si, pero que arrancará en cinco minutos. Monto con Mijail, o conductor, e outro viaxeiro que me pide que non o grave nin lle saque fotos.

Tiramos cara a fronteira por unha carretera que non coñezo, non era pola que ía ao centro fronteirizo de Dorohusk. Tardamos duas horas en chegar a fronteira e na parte polaca vemos moita xente e postos de axuda humanitaria. Mijail pídeme que deixe de gravar. Pasamos un primeiro control polaco, pídennos o pasaporte e o que máis me chama a atención e que hai moitos grupos de mulleres e nenos agardando en distintas casetas. O trámite é moi lento e aínda estamos no lado polaco. Rexistran o autobús e pasamos a parte de control ucraína. Unha vez alí temos que baixar, cóllennos os pasaportes e revisan o vehículo de arriba a abaixo. Chámame unha militar. Ten o meu pasaporte. Mírao, mírame a min. Pregunta sin son eu. A foto ten moitos anos. Dígolle que si. Pregúntame que vou facer a Ucraína. Dígolle que son xornalista español e, quedándose co meu pasaporte, mándame cara o bus.

A nave na que fixo a parada o bus.EP

Cando Mijail regresa faino cos pasaportes e reanudamos a marcha. Tardamos 20 minutos en atravesar a fronteira mentras non deixamos de ver grupos de mulleres e nenos cara a Polonia. Temos un pequeno choque cunha valla e adentrámonos en Ucraína. Preocúpame que non poida facer a conexión para a TVG. Sigo vendo grupos de mulleres e nenos. Pídolle a Mijail se podemos parar para facer a conexión e facémola sen problemas. Continuamos a marcha e aos poucos quilómetros deixamos ao outro pasaxeiro que viña no bus, co que non intercambiei palabra. Cando colle a mochila entendo todo. É un home que vén loitar. Seino polas cousas que leva na mochila. Mentres de Ucraína saen mulleres e nenos, entran homes ucraínos que residen en Europa para alistarse nas milicias e loitar contra Rusia.

De repente doume conta de que vamos por unha estrada sen asfaltar que nos leva a unha nave de autobuses con tres portas enormes, moi semellante a que tiña meu pai en Meira. Sei ben o que é eso.

Posto fronteirizo de Dorohusk. EP

Entramos e hai cinco homes vestidos totalmente de negro, dous deles con ametralladoras e una cinta verde no brazo dereito. Baixo do autobús sen saber o que pasa. Mijail preséntame como xornalista e un dos homes con ametralladoraa dime: "No photo, no location" e apágame o teléfono.

En ningún momento paso medo porque se portan moi ben conmigo. Axudo a baixar as cousas e vexo que son víveres e bolsas con mantas e sacos de durmir. Sube outro home que parece o xefe; é o meu novo condutor. Cambia o tacógrafo do autobús. Quen me apagara o teléfono despídeseme de min e dime que xa podo subir. Saímos da nave e fora agarda un grupo de rapazas que sube ao bus.

Por un momento non sei cara onde imos. Nin o conductor nin as rapazas falan inglés. Pronto descubro o meu destino. Imos recoller a máis mulleres e nenos para levalos a Polonia. Deixamos en Ucraína víveres e roupa de abrigo, ademais dun novo guerreiro, e voltamos con mulleres e nenos.